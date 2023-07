Kartoffelkäfer stark vermehrt – Bio-Landwirt bangt um Ernte

20 Tonnen Kartoffeln im vergangenen Jahr

Der Türkheimer Nebenerwerbs-Landwirt hatte im vergangenen Jahr noch eine sehr gute Kartoffelernte. Aus dem Acker holte er damals noch rund 20 Tonnen Kartoffeln. Anderswo in Bayern sah es nicht so rosig aus. Das Bayerische Landesamt für Statistik verzeichnete knapp ein Viertel Knollen weniger als im jährlichen Durchschnitt seit 2016. Dass der Klimawandel Grund dafür ist, davon ist Marcus Jakwerth überzeugt.

Familie sammelt Kartoffelkäfer mit der Hand

Bei der Frage, warum er sich die Arbeit auf dem Feld aber trotz aller Widrigkeiten antut, strahlen seine Augen: "Es tut gut, sich mit Lebensmitteln zu beschäftigen. Es tut gut, sich mit Landwirtschaft und mit Grund und Boden zu beschäftigen. Der Ärger, den man hat, der wird leicht aufgewogen, durch das Glück, das man empfindet, wenn man so einem Acker sieht, was da rauskommt. Ich leg' ein paar Knollen in den Boden und hab kurz darauf ein Feld dastehen", sagt der Bio-Landwirt. Damit Marcus Jakwerth und seine Familie doch noch eine gute Ernte im Herbst haben – sammeln sie in den kommenden Tagen wieder Kartoffelkäfer – per Hand versteht sich.