Kartoffelernte fiel in Bayern unterschiedlich aus

Derzeit müssen die Kunden im Supermarkt mehr als die Hälfte mehr für ein Kilo Kartoffeln zahlen als noch im Vorjahr. Allerdings war die Ernte im vergangenen Jahr auch sehr gut und die Preise deswegen besonders niedrig. Bei den bayerischen Kartoffelbauern waren die Erträge in diesem Jahr nicht so schlecht wie in anderen Bundesländern. Doch viele von ihnen können trotzdem nicht von dem höheren Preis profitieren, den sie wegen des geringeren Angebots in diesem Jahr für ihre Kartoffeln bekommen. "Unser Problem ist die Qualität, vor allem die tierischen Schädlinge wie der Drahtwurm", sagt Landwirt Christoph Kloiber aus Westenhausen bei Manching.

Viele Kartoffeln werden aus optischen Gründen aussortiert

Viele der Kartoffeln haben durch den Drahtwurm kleine Löcher. Sie wären zwar essbar, landen aber trotzdem nicht im Handel. Etwa ein Fünftel der Kartoffeln seiner Lagerhalle, davon geht der Westenhausener Landwirt aus, werden von den Abpackbetrieben und Verarbeitern wegen optischer Mängel aussortiert werden. "Essen kann man sie ohne Probleme, aber nach dem Kriterienkatalog der Supermärkte ist das Ausschuss", so Kloiber.

Bei der Kartoffelernte nach dem trockenen Sommer in diesem Jahr sind vor allem die großen Unterschiede zwischen den Regionen auffällig. So haben beispielsweise Landwirte in Südostbayern ungewöhnlich wenig Kartoffeln geerntet. Die waren dafür teils recht groß und von guter Qualität. In anderen Regionen war die Menge nur leicht unterdurchschnittlich, dafür die Qualität schlechter. Außerdem hat es teils im Abstand von wenigen Kilometern sehr unterschiedlich viel geregnet. "Es gibt keinen Landregen mehr, sondern eigentlich nur noch die Starkregenereignisse", sagt Kloiber. So hätten manche Betriebe auf ihren Flächen fast nie Niederschläge erwischt, andere dagegen öfter.

Bewässerung sorgt für mehr Ertrag und bessere Qualität

Eine Lösung dieses Problems: Die Kartoffelfelder künstlich bewässern. So eine Beregnung wird für die Landwirte immer wichtiger. Doch nicht überall ist sie eine Option. Je nach Lage gibt es oft gar kein verfügbares Wasser, weil die nächsten Gewässer zu weit weg sind oder es fehlt die Genehmigung für einen Brunnenbau.

Bio-Landwirt Max Kainz konnte einen Teil seiner Flächen rund um seinen Rinderhof in Schrobenhausen beregnen. Außen vor seiner Kartoffelhalle stapeln sich noch die Metallrohre, mit denen er im trockenen Sommer Wasser auf die Felder rundherum gebracht hat. "Die Beregnung von Kartoffeln kann unter Umständen zu mehr Ertrag führen, aber besonders wichtig ist, dass wir die Qualität sichern können", sagt Kainz. Die Beregnung sorgt für einen gleichmäßigen "Ansatz". Das bedeutet, die Kartoffelpflanzen setzen genug Knollen an. Außerdem hilft die Beregnung gegen den Drahtwurm. Der ist nämlich eigentlich auf der Suche nach Feuchtigkeit, nicht nach den Kartoffeln. Ist der Boden zu trocken, beißt er sich in die Kartoffeln. Wenn der Boden feucht bleibt, lässt sich das verhindern.

Bio-Kartoffeln gibt es heuer sogar mehr als sonst

Bei den Bio-Kartoffeln war der Ertrag insgesamt in diesem Jahr sogar leicht überdurchschnittlich. Das liegt vor allem daran, dass der Hauptfeind der Kartoffeln im Öko-Landbau, die sogenannte Krautfäule, bei der Trockenheit weniger Probleme gemacht hat.

Doch Bio-Bauer Kainz sieht noch ein anderes Problem auf sich zu kommen. Die Kartoffeln haben über den Sommer zu viel Hitze gespeichert und sind dadurch zu schnell gealtert. Manche Sorten haben bereits ausgetrieben, viele sind schon zu weich. "Die Kartoffeln werden bei längerer Lagerung Druckstellen bekommen", meint der Bio-Bauer. Das wird die Landwirte im Frühjahr vor Probleme stellen, wenn sie die gelagerten Kartoffeln dann noch verkaufen wollen. Ausgehen werden die Kartoffeln in Bayern in jedem Fall nicht. Aber sie sind teurer als gewohnt und auch nicht ganz so schön.