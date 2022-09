Kartoffel-Krise: Fränkische Lebensmittelfirma in Existenznot

Auf einem Kartoffelacker zwischen Schwabach und Abenberg in Mittelfranken treiben die Knollen zum Teil wieder grüne Blätter und Wurzeln aus – das passiert eigentlich nur im Frühjahr. Die Trockenheit der letzten Wochen überfordert die Pflanzen. Für die Landwirte heißt das – Ernteeinbußen von bis zu 70 Prozent. "So was haben wir noch nicht erlebt", so Herbert Hechtel vom Erzeugerring Roth und Umgebung. Die Ernte sei katastrophal gewesen.

Kartoffelverarbeitung "muss Gas verfeuern"

Die meisten Kartoffeln der Region landen bei der Firma Henglein. Das Unternehmen hat 1.200 Beschäftigte und ist einer der größten Lebensmittelhersteller in Deutschland. Die Produkte von Henglein stehen bei Aldi, Edeka, Lidl und Co. in den Regalen. Auch die Gastronomie wird beliefert.

Mit Kloßteig haben sie mal angefangen, mittlerweile produzieren sie noch viele andere Produkte rund um die Kartoffel. In großen Dampfgarern werden sie kurz gekocht, dabei geschält – und wieder gekocht. Eigentlich ein schonendes Verfahren – doch auch sehr energieintensiv. Benötigt wird dafür Gas.

"Für das ganze Kartoffelschälen und -kochen braucht man Dampf. Der wird über große Anlagen mit Gas erzeugt. Wir müssen Gas verfeuern, damit wir dieses Dampfmedium herstellen können." Norbert Henglein, Geschäftsführer

Energiekosten von mehr als zwei Millionen Euro pro Monat

Der große Lebensmittelproduzent verbraucht so viel Energie wie etwa 30.000 private Haushalte. Mitten in der Energiekrise musste die Firma 2021 den Versorger wechseln – und danach stiegen die Preise weiter. Nach Angaben des Unternehmens sei der Preis innerhalb eines Jahres etwa auf das Fünfzehnfache gestiegen. In der Spitze würden die Energiekosten laut Geschäftsführer mehr als zwei Millionen Euro pro Monat betragen.

Mehr Energiesparen geht nicht

Die Firma habe ein eigenes Blockheizkraftwerk mit Abwärme-Nutzung für die Produktionslinien. Das habe einen Wirkungsgrad von mehr als 90 Prozent. Weiter Energiesparen könne Henglein nicht mehr. Der größte Wunsch des Unternehmens sei es, dass die Energiepreise sich wieder halbwegs normalisieren, so der Geschäftsführer.