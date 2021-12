Kartenvorverkauf für Luisenburg-Festspiele 2022 beginnt

Die Luisenburg-Festspiele in Wunsiedel haben ihre neuen Saison unter das Motto "Fremde Welten" gestellt. Gezeigt werden insgesamt fünf Eigenproduktionen: Neben "Amadeus" gibt es das Musical "Sister Act" zu sehen, Shakespeares Komödie "Der Sturm", das Familienmusical "Trolle unter uns" sowie die Uraufführung des eigens für die Luisenburg geschriebenen Regionalstückes "Zeitelmoos".

Dazu kommen Gastspiele der Kammeroper Köln mit der Operette "Das Land des Lächelns" und der Landesbühne Sachsen mit der Märchen-Oper "Hänsel und Gretel". Zum Abschluss der Spielzeit stehen Konzerte auf dem Programm, unter anderem die 2021 pandemiebedingt abgesagten Auftritte von Chris de Burgh und Beth Hart.

Simmler: "Programm ist ein Kuss für das Publikum"

"Unser neues Programm ist ein Kuss für das Publikum", wirbt die künstlerische Leiterin Birgit Simmler für die Spielzeit 2022 und erläutert, die Festspiele böten Komisches, Unterhaltendes, Seriöses und Sinnliches, kurz "KUSS". Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass nach den vielen pandemiebedingten Umplanungen und Einschränkungen im aktuellen Jahr die Spielzeit 2022 wieder regulär durchgeführt werden kann.

Oscarprämiertes Drama um Wolfgang Amadeus Mozart

Bei "Amadeus" handelt es sich um ein Drama in zwei Akten von Peter Shaffer, das in seiner Filmfassung mit acht Oscars ausgezeichnet wurde. Im Zentrum steht der Konflikt zwischen dem Hofkapellmeister Antonio Salieri und dem aufstrebenden Wolfgang Amadeus Mozart. Der österreichische Kaiser Joseph II. wird dabei von Ex-Fußballnationalspieler Jimmy Hartwig verkörpert.

"Sister Act": Zodwa Selele zurück auf der Luisenburg

"Sister Act" ist ein Musical auf Basis des gleichnamigen Filmes mit Grammy- und Oscar-Preisträgerin Whoopi Goldberg. Auf der Luisenburg übernimmt ihre Rolle die in Kirchenlamitz im Landkreis Wunsiedel aufgewachsene Zodwa Selele. Selele war im Vorfeld der deutschsprachigen Premiere des offiziellen Musicals 2010 von Goldberg persönlich als deutsche Besetzung der Hauptfigur Deloris ausgewählt worden. Bereits 2018 hatte sie für ihre Verkörperung des Blumenmädchen Eliza Dolittle in "My Fair Lady" viel Beifall auf der Luisenburg geerntet.

Im Familienmusical sind die Trolle los

"Trolle unter uns" heißt das Familienmusical der Spielzeit 2022. Es ist ein von der Luisenburg selbst in Auftrag gegebenes Stück, das auf der Felsenbühne seine Uraufführung feiern wird. Geschrieben hat es das norwegische Erfolgsduo Øystein Wiik und Gisle Kverndokk, das bereits in der aktuellen Spielzeit Umberto Ecos "Der Name der Rose" für die Luisenburg aufbereitet hat. Die künstlerische Leiterin Birgit Simmler beschreibt "Trolle unter uns" als "Spaß für die ganze Familie, bei dem das Alltagsleben durch den Kakao gezogen wird, ob es um das Klima geht, das Klonen oder das Internet".

Der Klassiker ist Shakespeares "Der Sturm"

Wie in jedem Jahr wird es auch 2022 wieder einen Literatur-Klassiker auf der Luisenburg zu sehen geben. "Der Sturm" zählt laut Simmler allerdings zu den vergleichsweise selten aufgeführten Shakespeare-Komödien. Die Handlung dreht sich um den ehemaligen Mailänder Herzog und Zauberer Prospero, der nach seiner unfreiwilligen Absetzung auf eine einsame Insel geflohen ist. Als sein Nachfolger mit einem Schiff jene Insel passiert, beschwört Prospero einen Sturm, der ihn und den Rest der Schiffsbesatzung ebenfalls dort festhält. Die Luisenburg-Inszenierung des Stoffes wird auch Artistik und Akrobatik enthalten.

Im Zeitelmoos gehen die Sagengestalten des Fichtelgebirges um

Auch ein Regionalstück wird es in der kommenden Spielzeit geben: "Zeitelmoos" ist von Helmut H. Forche eigens für die Luisenburg geschrieben worden. Die Handlung voller Feen und magischer Gestalten basiert auf alten Sagen rund um das gleichnamige Hochmoor in der Nähe von Wunsiedel. Im Stück vermischen sich dort Realität und Magie – ein Bann, den die Hauptfiguren brechen müssen.

Karten online, im Festspielbüro und weiteren Verkaufsstellen erhältlich

Die Eintrittskarten starten bei einem Preis von 20 Euro, die teuerste Kategorie kostet bei den großen Stücken 59 Euro. Erhältlich sind sie direkt über das Festspielbüro bei der Tourist-Information Wunsiedel, außerdem über den Online-Anbieter Eventim sowie in verschiedenen Verkaufsstellen in ganz Nordostbayern, die auf der Internetseite der Luisenburg aufgeführt sind.