Kartenvorverkauf für Ansbacher Bachwoche gestartet

Unter dem Motto: „Concerts avec plusieurs instruments“ – also „Konzerte mit mehreren Instrumenten“ erwarten die Besucher der Ansbacher Bachwoche sämtliche Brandenburgische Konzerte, zahlreiche Bach-Kantaten und die Johannespassion. Als Besonderheit im kommenden Sommer wird es zum ersten Mal seit Langem wieder ein eigenes Festspielensemble geben.

„Die Idee dahinter – ein festes Festspielorchester zu etablieren – ist, dass die Künstler die Möglichkeit haben sollen die besondere Atmosphäre, das familiäre Gefühl der Ansbacher Bachwoche aufzusaugen und auch den Besuchern begegnen zu können.“ Andreas Bomba, Intendant der Ansbacher Bachwoche

Im Mittelpunkt des Musikfestes stehen die Werke von Johann Sebastian Bach – also „Bach pur“. Unter dem Titel „Bach plus“ werden Konzerte präsentiert mit Komponisten, die sich auf Bach beziehen. Und „Bach modern“ steht für Konzerte, die neue musikalische Perspektiven schaffen wollen. Insgesamt erwarten die Besucher rund 40 Konzerte an zahlreichen Spielorten in und um die Residenzstadt. Den Auftakt macht der Eröffnungsgottesdienst in der Ansbacher Johanniskirche. Zu hören sein wird ein Werk, in dem Bach so viele verschiedene Instrumente verwendet wie in keinem anderen.

Kinder spielerisch für klassische Musik begeistern

Ein besonderes Angebot sind die Kinder- und Jugendworkshops. Unter dem Motto „Musik zum Anfassen“ sollen Kinder und Jugendliche spielerisch und auf künstlerische Weise an klassische Musik herangeführt werden. Erwartet werden zur Bachwoche im kommenden Sommer rund 20.000 Besucher.