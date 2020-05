Kartenübertrag von "Rock im Park" und "Rock am Ring" startet

Karteninhaber der abgesagten Jubiläumsausgaben von Rock am Ring und Rock im Park können ab sofort ihre Festivaltickets auf 2021 übertragen lassen. Hierzu haben beide Veranstalter auf ihrer Online-Seite Informationen veröffentlicht.

Im Moment nur Ticketumtausch möglich

Wer sich schon jetzt sicher ist, dass er im kommenden Jahr an einer der beiden Veranstaltungen teilnehmen will, kann eine Online-Umbuchung vornehmen lassen. Die Zwillingsfestivals finden am 11. bis 13.06.21 statt. Demnächst sollen auch weitere Optionen für Ticketkäufer bekanntgegeben werden, die sich noch nicht zu einer Teilnahme im nächsten Jahr entschlossen haben.

Streitsache: Ticketrückgabe

Derzeit ist das Thema Ticketrückerstattung durch Eventim ein diskutiertes Thema. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen hat den Online-Händler Eventim Anfang April per Abmahnung dazu aufgefordert, Tickets auf Nachfrage zu erstatten. Das sei das Recht eines jeden Verbrauchers. Eventim wies die Vorwürfe zurück. Weil der Konzern nicht selbst Veranstalter sei, schulde er den Kunden die Ticketkosten nicht.

Ein derzeit diskutierter Gesetzentwurf auf Bundesebene sieht eine Gutscheinlösung bis Ende 2021 vor. Wer ihn bis dahin nicht eingelöst hat, bekommt das Geld vom Veranstalter zurück. Für Kunden, die selbst in finanziellen Schwierigkeiten stecken, ist eine Härtefallklausel geplant.

Stand jetzt soll die Regelung für alle Veranstaltungs-Tickets gelten, die vor dem 08.03.20 gekauft wurden. Noch steht aber nicht fest, ob der Gesetzesentwurf wie geplant beschlossen wird und wann die Regeln in Kraft treten.