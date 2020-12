Kartenspiel "Game of Rain": Ideenpreis für Coburger Studierende

Fünf Studierende der HS Coburg sind mit ihrem Konzept für ein Kartenspiel zum Thema Wasser mit dem Ideenpreis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ausgezeichnet worden. Die Hochschüler des Studiengangs Zukunfts-Design am Studienort in Kronach haben als Projektarbeit das Kartenspiel "Game of Rain" entwickelt und eingereicht.

Kartenspiel soll Kindern den Umgang mit Wasser näherbringen

Dabei sollen Kinder spielerisch für den schonenden Umgang mit der Ressource Wasser sensibilisiert werden. Das Spiel soll zusätzlich mit einer Online-Plattform verknüpft werden. Die Spielerinnen und Spieler sollen in "Game of Rain" in die Rolle des Regenwesens "Plitsch" schlüpfen, das versucht, der nächste Regengott zu werden.

30 aus 1.000: Coburger Studierende sind Gewinner beim Ideenpreis

In der Begründung des Ministeriums heißt es, das Konzept verzahne analoge Spielelemente mit digitalen Kommunikationsformen und vernetze Kinder und Erwachsene in einer lokalen Gemeinschaft.

Insgesamt waren deutschlandweit mehr als 1.000 Ideen eingereicht worden. 30 Gewinnerprojekte erhalten jetzt 12.500 Euro für eine halbjährige Konzeptphase, in der die Projekte weiterentwickelt werden sollen.