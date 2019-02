Karten für "Fastnacht in Franken" – BR dankt Lebensretter

Dass Burger Karten bekommt, war dem Bayerischen Rundfunk, dem Fastnachtsverband Franken und der Polizeidirektion Würzburg eine Herzensangelegenheit. Der 49-jährige Gemündener hatte am 11. Januar 2018 einem 56-jährigen Mann das Leben gerettet. Dieser war mit seinem Auto bei Sommerhausen in den Main geraten und hatte sich nicht mehr selbst ans Ufer retten können. Matthias Burger sprang in den Main und rettete den Mann. Bei seiner Rettungsaktion zog sich Burger eine schwere Erkältung zu. Weil er mit 41 Grad Fieber das Bett nicht verlassen konnte, musste er seine Karten für "Fastnacht in Franken" weitergeben und konnte die Veranstaltung nicht live in Veitshöchheim miterleben. Im Oktober 2018 wurde Burger als Lebensretter mit der "Patrona Bavariae"-Medaille der Regierung von Unterfranken ausgezeichnet.

Überraschung geglückt

Als er jetzt erfuhr, dass ihm der Bayerische Rundfunk als Dankeschön für seinen selbstlosen Einsatz zwei Freikarten für die diesjährige Generalprobe schenken möchte, war Burger überglücklich. "Ich wäre fast vor Freude aus dem Fenster gesprungen", berichtete Burger. Für den Fasching hat der freie Handelsvertreter schon seit Jahren viel übrig. "Ich bin ein Faschingsfreak. Ich habe 25 Jahre Männerballett getanzt." Zu dem Mann, den er vor einem Jahr aus dem Main gerettet hatte, hat Burger mittlerweile regen Kontakt. "Es ist schon eine Freundschaft entstanden", verriet er.