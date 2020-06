Karstadt: Gewerkschafter hoffen auf Fortbestand in Nürnberg

In Bayern sollen sechs Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen werden. Das hat der Bayerische Rundfunk von der Gewerkschaft Verdi in Bayern erfahren. In Nürnberg werden die Karstadt-Filiale im Einkaufszentrum in Langwasser und das Premiumhaus, der Karstadt an der Lorenzkirche, geschlossen. Die Beschäftigten in Nürnberg seien bestürzt, sagte Jaana Hampel von der Gewerkschaft Verdi im Gespräch mit dem BR.

"Die Kollegen sind in erster Linie betroffen. Existenzen sind bedroht, es ist so, dass nun Familien in Existenzängsten landen. Aber sie sind auch wütend für die Managementfehler der Vergangenheit zu zahlen." Jaana Hampel, Gewerkschaftssekretärin bei der Gewerkschaft Verdi

In der Vergangenheit habe die Unternehmensführung viel zu selten auf die Beschäftigten gehört, diese hatten laut Hempel "gute Ideen, wie man das Warenhaus der Zukunft gestalten und Umsätze generieren kann". Stattdessen sei aber immer mehr Personal abgebaut worden.

Mieten für Karstadt-Filialen müssten sinken

Die Gewerkschaft will weiter um die Kaufhäuser kämpfen, denn laut Hampel gebe es Chancen, die Häuser in Nürnberg zu retten. In der kommenden Woche sollen Betriebsversammlungen stattfinden. Von der Unternehmensleitung sei ihnen signalisiert worden, dass über einen Fortbestand der Häuser nachgedacht werden könne, wenn sich die teuren Mieten ändern. Zusammen mit den Beschäftigen plane Verdi aktive und kreative Aktionen.

Bundesweit 28.000 Mitarbeiter betroffen

Am Freitagnachmittag war bekannt geworden, dass in Bayern insgesamt sechs Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof geschlossen werden sollen. Das hat der Bayerische Rundfunk von der Gewerkschaft Verdi in Bayern erfahren. Betroffen sind Häuser in allen Bundesländern außer in Thüringen. Die Jobs von rund 6.000 der insgesamt 28.000 Mitarbeiter in den Karstadt Warenhäusern (KWH) oder bei Galeria Kaufhof (GK) sind gefährdet.