Vom türkischen Gastarbeiter-Sohn zum Professor

Gleis 11 – München – Hauptbahnhof. Genau hier ist Prof. Kemal Orak vor 56 Jahren als Kind eines Gastarbeiters aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Für den damals Fünfjährigen war es eine Reise ins Ungewisse. Keiner konnte sich vorstellen, was die Familie erwartet: "Also ich fühle mich in der Tat sehr emotional jetzt – weil die Bilder, die ich damals erlebt habe, jetzt wieder vor mein geistiges Auge kommen.“

Die erste Herausforderung: Kindheit und Jugend in Niederbayern

Kemal Orak wächst zunächst in Seebach bei Deggendorf auf. Bitterarm – wie er sich erinnert. Keine sanitären Einrichtungen, die Familie lebt auf engstem Raum. Doch etwas motiviert Kemal: die Schule und seine damalige Lehrerin. Denn diese gibt ihm am Nachmittag noch privat Nachhilfe in Deutsch.

Wichtige Personen für seine Integration im Dorf waren neben der Volksschullehrerin auch der Pfarrer, der dafür sorgte, dass er und seine Familie in dem niederbayerischen 500-Seelen-Dorf ankommen konnten.

Die zweite Herausforderung: die Sprache

Wie wichtig Sprachkenntnisse für die Integration sind, das weiß auch Gudrun Brendel-Fischer, die Integrationsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung: "Sprache ist der Schlüssel – das ist ganz wichtig. Und wir müssen von Kindesbeinen an schauen, dass wir die Kinder in den Kindertagesstätten haben und fördern können und die Sprache dann auch in die Familien getragen wird." Kemal Orak macht die Mittlere Reife, schafft danach mehrere Abschlüsse, promoviert und arbeitet schließlich mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft am Hochschulzentrum München.

Für ihn ist Sprache der Schlüssel zum Erfolg - und lebenslanges Lernen. Der Grund dafür, ein Schlüsselerlebnis mit seinem Vater, der Nachtschicht in einer Fabrik gearbeitet hat: "Mein Vater hat oft dann gesagt, naja, sein Meister hat ihm immer gesagt 'Du Orak, du musst machen.' Und dann hab ich mir damals geschworen: Das wird im Leben niemand zu mir sagen.“

Die dritte Herausforderung: lebenslanges Lernen

An der Hochschule in München studiert er Flugzeugbau, dann in Köln und München berufsbegleitend noch Betriebswirtschaft. Seit 2015 ist er hauptberuflich Dozent für Allgemeine BWL, insbesondere International Management und Entrepreneurship an der FOM Hochschule in München. Für Kemal Orak sind Schulen und Universitäten ein großes Glück. "Das ist keine Last oder Belastung. Die jungen Leute müssen sehen, dass Deutschland ein Paradies mit seinem Bildungssystem ist."

Bei Kemal Orak ist die Integration bestens gelungen – doch ist er ein Ausnahmefall? Ob er nun eine Bilderbuchkarriere gemacht hat, darüber will er nicht urteilen. Sein Tipp: Wenn jemand konsequent seinen Weg geht, dann kann er es schaffen.

In die Türkei fährt er regelmäßig mit seiner Frau und den drei Kindern. Aber dort als Rentner zu leben, das kann er sich nicht vorstellen – dazu ist er in Bayern inzwischen zu sehr verwurzelt.

Hintergrund: 60 Jahre Anwerbeabkommen

Am 30. Oktober 1961 hatte Deutschland mit der Türkei ein Abkommen zur Anwerbung von Arbeitern abgeschlossen, so wie zuvor bereits mit Italien, Griechenland und Spanien. Ursprünglich sollte keiner der aus der Türkei angeworbenen Arbeiter länger als zwei Jahre bleiben. Deshalb gab es anfangs auch keine Möglichkeit, die Familie mitzubringen. Die Arbeitsmigranten, die man damals "Gastarbeiter" nannte, schliefen oft in Mehrbettzimmern, viele schickten einen Großteil ihres Lohns zur Familie in der Türkei. Auf Druck der Wirtschaft, die ihre bereits angelernten Kräfte nicht alle zwei Jahre durch Neuankömmlinge ersetzen wollten, wurde das Rotationsprinzip später aufgegeben und der Familiennachzug gestattet.

Die Leistungen und Erfahrungen der sogenannten Gastarbeitergeneration sollten nach Ansicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Zukunft stärker gewürdigt werden. Diese von Optimismus, Mut und Durchhaltewillen geprägten Geschichten sollten "einen angemessenen Raum in unseren Schulbüchern und in unserer Erinnerungskultur" erhalten, sagte er am Dienstag in Berlin bei einem Festakt zum 60. Jahrestag der Vereinbarung.