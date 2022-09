Karpfhamer Fest - Unbekannter Täter sticht auf Besucherin ein

Eine junge Frau ist in der Nacht auf Sonntag auf dem Karpfhamer Volksfest in Bad Griesbach im Rottal niedergestochen und am Hals verletzt worden. Warum, ist noch völlig unklar. Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist der Täter flüchtig.

Angriff nahe des Riesenrads

Die 24 Jahre alte Frau befand sich in der Nähe des Riesenrads, als sie von dem Unbekannten mit einem Gegenstand attackiert wurde. Der Angreifer stach auf ihren Hals ein. Womit genau, ist nicht klar. Eine Tatwaffe wurde noch nicht gefunden. Nach Angaben eines Polizeisprechers floh der Täter und nahm die Stichwaffe mit oder warf sie auf der Flucht weg.

Auch das Motiv des Unbekannten liegt noch im Dunkeln. Die Frau wurde verletzt in eine Klinik gebracht. Laut Polizei schwebt sie nicht in Lebensgefahr.

Zeugen dringend gesucht

Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen. Bekannt von dem Gesuchten ist, dass er möglicherweise einen blau-weiß gestreiften Pullover trug. Mehr Details gibt es bislang nicht.

Wer zwischen Samstag 23.45 Uhr und Sonntag 0.45 Uhr den Angriff auf die junge Frau beobachtete oder Verdächtiges beim Busparkplatz P 2 mitbekam, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Passau zu melden.

Sollten Fotos, Video- oder Audioaufnahmen existieren, bittet die Polizei darum, diese über ein Upload-Formular zur Verfügung zu stellen.