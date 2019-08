30.08.2019, 09:01 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Karpfham: Bürgermeister Fundke passiert Panne beim Anzapfen

Am Abend ist in Karpfham bei Bad Griesbach eines der größten Volksfeste in Bayern eröffnet worden. Bürgermeister Jürgen Fundke (ÜW) hat in der "Schwaimer Hütte" das erste Fass Festbier angezapft - und dabei für die erste Aufregung gesorgt.