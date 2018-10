Karpfenzeit in Schwaben – Fischwirte beginnen mit dem Abfischen

Schon seit Tagen läuft der große Teich im Oettinger Forst im Landkreis Donau-Ries langsam leer, denn Hubert Wagner und sein Team wollen mit dem Abfischen beginnen. Das Wasser hat jetzt elf Grad – optimal zum Abfischen meint Fischwirtschaftsmeister Hubert Wagner.

Wasserstand deutlich niedriger als sonst

Ideal war die Wassertemperatur diesen Sommer aber nicht immer. So hatte der Teich auch mal fast 30 Grad und das ist nicht gut für die Karpfen. Denn je wärmer das Wasser, desto weniger Sauerstoff ist drin. Auch der Wasserpegel ist durch die Hitze stark gesunken.

"Der normale Wasserstand, da sind hier die Wurzeln bedeckt. Man sieht hier, wie weit das Gras ins Wasser gewachsen ist. Das heißt, der Wasserstand war heuer um 40 Zentimeter niedriger als sonst." Fischwirtschaftsmeister Hubert Wagner

Karpfen müssen in sauberes Wasser umgesetzt werden

Umso spannender ist die Frage, wie gut die 300 Karpfen in dem Teich unter den schwierigen Bedingungen gewachsen sind. 15 Freunde und Bekannte helfen Hubert Wagner beim Abfischen. Nur noch ein paar Quadratmeter groß ist die letzte schlammige Wasserlache, in der die Fische wild zappeln. Mehrere Helfer keschern Karpfen für Karpfen und setzen sie in große Wasserkübel mit klarem Wasser.

"Natürlich ist das Stress für die Fische. Aber wir versuchen, das so gut wie möglich zu machen. Wir müssen einfach die Fische von dem trüben Wasser trennen, das ist die Kunst jeder Abfischung: Die Fische aus dem trüben Wasser, das zum Schluss entsteht, möglichst schnell in das frische saubere Wasser zu kriegen!" Fischwirtschaftsmeister Hubert Wagner

Trotz des Rekordsommers schöne Karpfen

Mit einem Ladekran werden die schweren Kübel mit den Karpfen zu einem Transporter befördert. Dort kippen zwei Helfer die Fische in einen großen Wassertank. Hubert Wagner ist erleichtert: Die Karpfen sind etwas kleiner als im letzten Jahr, aber sonst schön. Wagner vermutet, dass auch die Fische bei der Hitze keine Lust zu fressen hatten. Am Ende kommen 600 Kilo Karpfen zusammen.