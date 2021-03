Karpfenteichwirtschaft in Bayern ist immaterielles Kulturerbe

Die UNESCO hat die traditionelle Karpfenteichwirtschaft in Bayern zum immateriellen Kulturerbe ernannt. Das teilt der Landesfischereiverband mit. Rund 8.000 Teichwirte – meist im Nebenerwerb – würden im Jahr etwa 6.000 Tonnen Karpfen und andere heimische Fischarten naturnah und nachhaltig produzieren.

Teiche sind wichtige Biotope

Dank der ökologischen Bewirtschaftung seien die Teiche bedeutende Biotope und Lebensraum für viele gefährdete Tier- und Pflanzenarten, so ein Sprecher des Landesfischereiverbandes. In vielen Regionen Bayerns präge die Karpfenteichwirtschaft in besonderem Maße das Landschaftsbild und sei Anlaufpunkt für Erholungsuchende. Etwa 30.000 Teiche gibt es laut dem Verband in Bayern.

Teichlandschaften entstanden im Mittelalter

Laut UNESCO entstanden die kleinteiligen Teichlandschaften bereits im Mittelalter. Deren traditionelle Bewirtschaftung habe eine artenreiche Kulturlandschaft entstehen lassen. Seit einem Jahr steht die Karpfenteichwirtschaft bereits auf der bayerischen Liste des immateriellen Kulturerbes, nun wird sie auch als deutsches immaterielles Kulturerbe geführt. Im Landkreis Tirschenreuth zum Beispiel gibt es 800 Teichwirte, die meisten davon im Nebenerwerb. Sie bewirtschaften etwa 4.000 Teiche. Hier hat ein Karpfen laut "Arge Fisch" etwa 20 Kubikmeter Wasser nur für sich.

Nachfrage nach regionalen Lebensmitteln steigt

Mit der Erzeugung der heimischen Fische auf traditionelle Art liege man genau auf der Linie des "Green Deal" der EU oder der sogenannten Farm-to-Fork-Strategie der EU. Zudem steige die Nachfrage nach nachhaltig und naturnah erzeugten regionalen Lebensmitteln stetig. Zu schaffen machen den Teichwirten aber einerseits der Klimawandel und die Wasserknappheit, andererseits natürliche Fressfeinde der Fische wie Kormoran oder Fischotter.