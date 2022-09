Karpfensaison gestartet: Teichwirte fordern mehr Unterstützung

Die bayerische Karpfensaison 2022 ist am Donnerstag im oberfränkischen Thierstein im Landkreis Wunsiedel offiziell eröffnet worden. Der heiße Sommer, die Trockenheit und die dadurch schnelle Algenausbreitung, stellten in diesem Jahr eine besondere Herausforderung für die Teichwirte dar.

Fischotter machen Probleme

Das stetige Sinken des Grundwasserspiegels und die Verdunstung des Wassers durch anhaltende Hitze sei ein großer Stressfaktor für Fisch und Teichwirt, so der Besitzer der Anlage gegenüber BR24. Zudem habe sich die Problematik durch Fischotter weiter verschärft. Teilweise seien bis zu 80 Prozent Verlust der eingesetzten Fische zu beklagen, so Thomas Speierl, Fischereifachberater des Bezirks Oberfranken.

Söder und Kaniber zum Start der Karpfensaison in Thierstein

Zum Start der Karpfensaison waren Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU) nach Thierstein in einen Familienbetrieb mit neun Teichen und Fischzucht im Nebenerwerb gekommen. Die Problematik hat sich seit 2015 in Oberfranken extrem verschärft, das wurde am Vormittag beim Termin in Thierstein deutlich.

Auch interessant: Teichwirte bangen um ihre Karpfen

"Die einzige Möglichkeit, die wir sehen, ist gezielter Zugriff dort, wo es nötig ist, um die Teichwirtschaft auch zu erhalten", so Speierl im Gespräch mit BR24. Die Teichwirtschaft leiste einen großen Beitrag zur Artenvielfalt und Biodiversität und das müsse stärker herausgestrichen werden, so Speierl weiter. Teilweise seien die Teiche artenreicher als naturbelassene Flussauen in Bayern. Der Fischotter bringe zahlreiche Betrieben in Oberfranken und der Oberpfalz in existenzielle Nöte, hieß es vor Ort weiter.

Der Fischotter als "Wolf Oberfrankens und der Oberpfalz"

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber betonte, dass die kleinstrukturierte Teichwirtschaft in dieser Weise weltweit einzigartig sei. "Was der Wolf im Alpenvorland ist, ist der Fischotter in Oberfranken und der Oberpfalz", so Kaniber am Vormittag. In diesem Jahr ist mit einer eher unterdurchschnittlichen Ernte an Karpfen zu rechnen, die Tiere sind teilweise kleiner als üblich und der Fettgehalt ist geringer. "Wir rechnen mit einem Preis von 4 bis 5 Euro pro Kilo Lebendfisch", so Speierl weiter. So exakt wollte man hier noch nicht auf den Preis eingehen, die Saison stehe erst am Anfang.