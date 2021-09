Karpfenernte: Teichwirte ziehen durchwachsene Zwischenbilanz

Die Oberpfälzer Teichwirte haben begonnen, ihre Teiche abzufischen und ziehen eine durchwachsene Zwischenbilanz. Wie Franz Kühn von der Teichgenossenschaft Oberpfalz dem BR sagte, hätten ihm bereits einige Teichwirte geringere Stückzahlen gemeldet. Am Ende könnte es noch immer eine durchschnittliche Saison werden.

Teichwirte sind sich einig bei Ursachensuche

"Die ersten, mit denen ich geredet habe, haben gesagt, ihnen fehlen 20 bis 30 Prozent", so Kühn. Ursache für den Rückgang sei der Fischotter, meint auch Christian Bartmann, Teichwirt aus Fensterbach (Lkr. Schwandorf). Eine Wildkamera in seinem Betrieb habe den Fischotter aufgezeichnet. Er habe seine Teiche bereits komplett abgefischt und dabei einen Verlust von bis zu 15 Prozent festgestellt, sagt Bartmann.

Naturschutz gegen Naturschutz?

Laut einem Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg vom August dürfen Teichwirte die Fischotter in den Landkreisen Tirschenreuth, Schwandorf und Cham nicht mehr schießen oder fangen. Zuvor hatte die Regierung der Oberpfalz erlaubt, dass je zwei männliche Otter entnommen werden dürfen. Naturschützer hatten dagegen mit dem Argument geklagt, dass der Fischotter gefährdet sei und in dem Verfahren gewonnen. Die Teichwirte kritisieren die Entscheidung und sprechen ihrerseits von Tierquälerei. Die Natur würde ihrer Meinung nach dann geschützt, wenn die Karpfen in den Teichen nicht während der Winterruhe vom Fischotter angegriffen würden.

Preis für das Kilo Karpfen steigt

Ob es bereits überall hohe Verluste gibt, oder ob nur manche Teichwirte Einbußen haben werden, könne man erst im November sagen, wenn alle Teiche abgefischt sind. Trotz des Fischotters könnte die Karpfenernte am Jahresende im Durchschnitt liegen. Allein in der Oberpfalz werden jährlich 2.000 Tonnen Karpfen geerntet. Bayernweit liegt der Durchschnitt bei etwa 6.000 Tonnen.

Dabei werde der Preis je Kilogramm Karpfen steigen – laut der Teichgenossenschaft um etwa 10 bis 20 Cent. Grund seien höhere Preise, die die Teichwirte selbst zu tragen hätten. Dazu gehören zum Beispiel der Mindestlohn für Mitarbeiter sowie gestiegene Futterkosten. Der Preis pro Kilogramm bewege sich derzeit je nach Abnehmer zwischen 2,50 Euro und 4 Euro.