Karpfenernte in der Oberpfalz fällt gemischt aus

In der Oberpfalz haben die Fischwirte damit begonnen, ihre Teiche abzufischen. Die Karpfenernte dieses Jahr fällt gemischt aus, sagte Konrad Bartmann, der Geschäftsführer der Teichgenossenschaft Oberpfalz. Der heiße Sommer hat den Fischen zugesetzt. Entscheidend war, ob es genügend Wasser gab.

Bis zu 20 Prozent weniger Ernte

Einige Teiche mussten im Vorfeld abgefischt werden, um einen Totalverlust zu vermeiden. In anderen Teichen sind die Karpfen zu klein - sie werden im Frühjahr wieder ausgesetzt und können dann erst im Herbst geerntet werden. In den übrigen Teichen sei die Qualität der Karpfen "zufriedenstellend", betont Bartmann. Die Ernte könne aber um zehn bis 20 Prozent geringer ausfallen als im Vorjahr. 2017 konnten in der Oberpfalz 408.000 Kilogramm Karpfen geerntet werden.

Auch Fressfeinde hatten dieses Jahr aufgrund der geringen Wassertiefe in den Teichen leichtes Spiel. Die Schäden, die Fischotter, Kormorane und Graureiher angerichtet haben, schätzt Bartmann höher ein als im vergangenen Jahr.

"Für manche Teichwirte ist durch den heißen Sommer und den Schäden durch natürlichen Fressfeinde der Ertrag weg – sie haben dieses Jahr umsonst gearbeitet." Konrad Bartmann

Über 14.000 Teiche in der Oberpfalz

In der Oberpfalz gibt es 2.700 gemeldete teichwirtschaftliche Betriebe mit 14.000 Teichen. Besonders die Landkreise Tirschenreuth und Schwandorf sind - zusammen mit den fränkischen Regierungsbezirken – die Haupterzeugergebiete in Bayern.