Karnevalistischer Tanzsport: Woher kommt Frankens beste Garde?

Fastnacht, Fasching oder Karneval – hier gehören sie definitiv dazu, die Mädels und Jungs der karnevalistischen Tanzsportvereine. Regelmäßig liefern die Garden und Tanzmariechen Höchstleistungen auf den Bühnen der Faschingsveranstaltungen. Zwar hat mit Aschermittwoch die Fastenzeit begonnen und die "fünfte Jahreszeit" ist nun vorbei, doch für viele Tänzerinnen und Tänzer beginnt jetzt die Wettkampfsaison.

1.000 Teilnehmer: Fränkische Meisterschaften in Oberkotzau

Mehr als 1.000 Tänzerinnen und Tänzer wollen am kommenden Wochenende an den fränkischen Meisterschaften im karnevalistischen Tanzsport in Oberkotzau im Landkreis Hof teilnehmen. Die Saaletalhalle bietet an den beiden Tagen Platz für jeweils 720 Zuschauer. "Für Samstag sind wir schon ausverkauft, Tickets für die Vorstellungen am Sonntag gibt es noch an der Abendkasse in Oberkotzau", sagte Turnierleiterin Iris Leichauer im BR-Gespräch. Veranstalter der Meisterschaften ist der Fastnacht-Verband Franken.

Meisterschaften ziehen von Roth in den Landkreis Hof

Ursprünglich hätten die Meisterschaften im mittelfränkischen Roth stattfinden sollen, doch dort habe es Probleme mit erforderlichen Räumlichkeiten gegeben, so Leichauer. Nach der Absage von Roth stand wohl sogar ein Ausfall der Meisterschaften zur Diskussion. "Doch sowas geht nicht!", so Leichauer. Drei Monate hatten die Verantwortlichen Zeit für die Vorbereitungen in Oberkotzau, wo die Vorstellungen an beiden Tagen um 9 Uhr beginnen und voraussichtlich am Samstag bis 21 Uhr und am Sonntag bis 18 Uhr dauern werden.

Am 11. und 12. März findet die Süddeutsche Meisterschaft im karnevalistischen Tanzsport in Würzburg statt. Die Deutsche Meisterschaft in Stuttgart wird am 18. und 19. März 2023 ausgetragen.