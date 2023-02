Karnevalistischer Tanzsport: Das ist Frankens Elite

Zwar ist seit Aschermittwoch die Faschingszeit vorbei, doch für die Mädels und Jungs der karnevalistischen Tanzsportvereine hat nun die Wettkampfsaison begonnen. Am Wochenende fand in Oberkotzau bei Hof die 55. Fränkische Meisterschaft im Karnevalistischen Tanzsport statt. In zwei Wochen findet in Würzburg die Süddeutsche Meisterschaft statt. Nur eine Woche später wollen die fränkischen Tänzerinnen und Tänzer dann in Stuttgart um den deutschen Meistertitel kämpfen.

Karnevalistischer Tanzsport: Fränkische Meister gekürt

Ausrichter des Turniers in Oberkotzau waren die Soul City Dancers Hof, die in der Disziplin Schautanz in allen drei Altersklassen den Titel gewinnen konnten.

Im Marschtanz erlebten die gut 600 Zuschauer das erwartete Duell zwischen der Karnevalsgesellschaft Buchnesia Nürnberg und dem Karneval-Club Röttenbach "Die Besenbinder". Für die BR-Serie "Mein Job, dein Job" tauschten die Tanzmariechen Liana und Carina aus Röttenbach unlängst für eine Woche ihre Jobs mit den Cheerleaderinnen Emalee und Faith aus Kalifornien.

Die Buchnesia, die in diesem Jahr auch bei der Fastnacht in Franken tanzte, setzte sich am Ende mit vier Punkten Vorsprung durch. Die Besenbinder konnten sich dafür den fränkischen Meistertitel bei den Solisten sichern. Mit 280 Punkten ließ Michelle Zerrahn der Konkurrenz keine Chance.

Bei den Tanzpaaren setzten sich die Favoriten Lena Meyer und Renè Skorupa von der Faschingsgilde Marktredwitz/Dörflas durch. Bereits am Samstag waren Jugend und Junioren an der Reihe. Großer Abräumer war dabei die Tanzsportgarde Coburger Mohr, die gleich in vier Disziplinen ganz oben auf dem Treppchen stand.