Karlstadt: Proben und Aufzeichnungen zu " Franken Helau"

Hintergrund

Mit "Franken Helau" verfolgt der Bayerische Rundfunk in Zusammenarbeit mit dem Fastnacht-Verband Franken e.V. das Ziel, Fastnacht, Fasching und Karneval in seiner ursprünglichen Form zu bewahren und einem großen Publikum zu präsentieren. Die Sendung "Franken Helau" kommt abwechselnd immer aus einem der fränkischen Regierungsbezirke. Nach Marktredwitz (2017) in Oberfranken und dem mittelfränkischen Markt Bibart (2018) ist nun wieder Unterfranken an der Reihe.