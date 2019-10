Karlstadt: Neubau der Stadtwerke eingeweiht

In großer Runde ist der direkt mit dem Rathaus verbundene Neubau der Stadtwerke Karlstadt zwei Jahre nach dem ersten Spatenstich in der Mittagszeit eingeweiht worden. Gleichzeitig wurde durch den gemeinsamen Eingang das Rathaus barrierefrei. Ausgegeben wurde rund 4,5 Millionen Euro, wobei 770.000 Euro aus dem Kommunalinvestitionsprogramm (KIP) zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen in Bayern kommt.

Neubau mit Rathaus über gemeinsamen Eingang verbunden

Im Neubau sind die Stadtwerke, der Bereich Kultur, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Straßenverkehrsrecht, Wohnungsverwaltung und Forst sowie das Stadtarchiv im Keller untergebracht. Das Erdgeschoss wird über eine Treppe und eine Rampenanlage für Rollstuhlfahrer, Rollatoren und Gehbehinderte barrierefrei erschlossen. Das neue viergeschossige Gebäude einschließlich Keller und nutzbarer Dachterrasse wurde optisch verknüpft mit dem bestehenden Rathaus aus den 1970er Jahren. Für Rathaus und den Stadtwerke-Bau wurde ein gemeinsamer Eingang zwischen den beiden Gebäudeteilen geschaffen. Mit einem neuen Aufzug gelangt man auch im Rathaus überall hin. Am neuen gemeinsamen Empfang wurde eine induktive Höranlage installiert. Zudem ist eine mobile Höranlage vorhanden.

Stadtwerke Karlstadt sind seit vier Jahrzehnten eigenständig

Die Stadtwerke sind seit 40 Jahren ein Eigenbetrieb mit 27 Mitarbeitern, die sich um die Wasserversorgung, Abwasserreinigung, den Betrieb der Altstadttiefgarage, den Wohnmobilstellplatz, den Betrieb von Photovoltaikanlagen und um die Betriebsführung des Freibads kümmern.