Karlstadt: Kunstprojekt "verhüllter Glockenturm" ist beendet

Der 30 Meter hohe Glockenturm vom Pfarrzentrum "Zur Heiligen Familie" in der Karlstadter Siedlung sieht nach zwei Wochen wieder so aus, wie seit 55 Jahren. Seit Samstag erinnert nichts mehr daran, dass er in den letzten 14 Tagen ein viel beachtetes Kunstwerk darstellte, dank seiner Verhüllung mit weißem Polypropylen-Gewebe und roten, vertikal und horizontal gespannten Gurten und der farbigen Beleuchtung in der Dunkelheit. Nun ist das Werk des Praxis-Seminars "Wir verpacken unseren Kirchturm" (Wrapped Clock Tower) des Johann-Schöner-Gymnasiums Geschichte. Es hat für viel Gesprächsstoff gesorgt und wird nicht nur im Gedächtnis der angehenden Abiturienten haften bleiben.

Ideengeber zieht positive Bilanz

Ideengeber und Seminarleiter Jochen Diel ist froh, dass alles reibungslos und unfallfrei geklappt hat beim Auf- und Abbau. Er ist zufrieden, dass das gesamte verwendete Material in Karlstadt weiter verwendet wird - zur Verschattung von Kirchenfenster als Sonnensegel, für den kreativen Unterricht und auch als Abgabe an Kunstinteressierte. Jochen Diel: "Ich habe während des Abbaus Stimmen gehört, man hätte eigentlich die Bahnen dran lassen können."

Abiturienten: Traurig, dass Projekt zu Ende ist

Die Schüler hätten mit der Verhüllung des Turms auch den Fokus auf die Kirche und die Verbindung der Schule zur Kirche gelegt, betont Sanne Keller, Teilnehmerin des P-Seminars. Das Erlebte bleibe für sie und die anderen angehenden Abiturienten auf jeden Fall positiv im Gedächtnis. Sanne Keller: "Wir waren in den zwei Wochen stolz, dass wir es umgesetzt haben und sind jetzt traurig, dass es so schnell vorbei ist." Denn es sei ein Projekt gewesen, bei dem man nicht immer wusste, ob es wirklich umgesetzt werde.

Landrätin: Vernetzungsprojekt von Schule, Kirche Politik

Für Landrätin Sabine Sitter als Schirmherrin der Aktion war der verhüllte Kirchturm "ein wunderschönes Symbol". Sie habe darauf viele Resonanz erhalten und Fragen seien gestellt worden. Wenn sie erklärte, es sei ein in Kunst verpacktes Vernetzungsprojekt von Schule, Kirche und Politik habe das die Menschen sehr beeindruckt.

Dekan: Großes Geschenkt der Schüler des P-Seminars

Es waren zwei spannende Wochen, freut sich Dekan Simon Mayer. Kinder, Jugendliche und Erwachsene hätten sich mit dem Turm beschäftigt. Sie hätten dem Betonbau aus den 60er Jahren zum Teil skeptisch gegenüber gestanden - und sahen ihn jetzt neu. Mayer bezeichnet den verhüllten Glockenturm als "ein ganz großes Geschenk der Schülerinnen und Schüler des P-Seminars". Durch das Projekt sei auch die Kirche herausgehoben worden und habe so auch Zukunft signalisiert bekommen, so der Dekan.