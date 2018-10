"Karlstadt ist bunt" organisiert Demo gegen AfD

Um ein deutlich sichtbares Zeichen gegen Fremdenfeindlichkeit und Intoleranz zu setzen, habe man sich in diesem Bündnis zusammengeschlossen und das Fest organisiert, so die Veranstalter. Los geht es um 17.30 Uhr mit einem Demozug vom Baggertsweg über das obere Tor zum Marktplatz mit musikalischer Begleitung der Gemündener Sambagruppe Samba Gemundo. Beginn des bunten Bühnenprogramms mit zahlreichen Karlstadter Künstlern ist am Marktplatz um 18.00 Uhr.

Gebet und Ballons

Der Sänger und Pianist Mathias Walz moderiert und führt dazwischen kurze Gespräche mit Bürgern. Zum Abschluss laden die Kirchen und Religionsgemeinschaften zu einem interreligiösen Gebet ein. Danach klingt das Fest musikalisch bis 21.00 Uhr aus. Anwohner sind aufgerufen, ihre Häuser mit bunten Ballons zu dekorieren. Der Kübelmarkt hinter dem Rathaus und die Bahnhofstraße können und dürfen mit Straßenmalkreide kreativ gestaltet werden. Die Polizei erwartet mehr als 1.000 Besucher. Die zwei Rathausgassen sind für die Dauer der AfD-Wahlkampfveranstaltung gesperrt.

Überparteiliches Aktionsbündnis

Das Aktionsbündnis ist ein überparteilicher Zusammenschluss verschiedener gesellschaftlicher Akteure aus Main-Spessart, die für dieselben Werte einstehen: einen friedvollen Umgang miteinander, Toleranz, Freiheit und Weltoffenheit. Gründungsmitglieder sind engagierte Bürger, Vertreter von Parteien, Gewerkschaften, Jugendorganisationen und Künstlerinitiativen.