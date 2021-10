vor etwa einer Stunde

Karlstadt: Aus Krankenhaus wurde Gesundheitszentrum

Seit Jahren wird um die medizinische Versorgung in Karlstadt am Main gerungen. Vor vier Jahren wurde das Krankenhaus geschlossen. Am Sonntag (15.10.2021) wird nun im ehemaligen Krankenhaus das neue Gesundheitszentrum Karlstadt (GZK) eingeweiht.