Karlstadt: 2G-Kontrollband für den Eintritt in den Einzelhandel

Mit dem Beginn der 2G-Regelung im Einzelhandel hat das Stadtmarketing in Karlstadt Bändchen mit der Aufschrift "Karlstadt hat's" anfertigen lassen. Diese sind vergleichbar mit Festivalbändchen, die am Arm angebracht werden. Auf BR-Anfrage hat Susanne Keller, Geschäftsführerin des Stadtmarketings Karlstadt, den Ablauf und Nutzen der Bänder erklärt: Kunden werden beim Eintritt in ein beliebiges Geschäft oder Restaurant nach dem 2G-Nachweis gefragt und bekommen dann nach der Kontrolle ein Bändchen. Mit diesem Kontrollband können sie dann in alle weiteren Läden eintreten – und zwar ohne, dass sie jedes Mal erneut den 2G-Nachweis vorzeigen müssen.

Kontrollbänder auch in der Gastronomie und in Autohäusern gültig

"Zuerst war diese Aktion nur für Läden in der Altstadt in Karlstadt gedacht. Das Interesse war dann aber so groß, dass auch die Gastronomie und sogar Autohäuser am Stadtrand mitmachen", sagt Keller. Die Bändchen sind nicht übertragbar.

"Wenn ein 2G-Kontrollband angebracht wird und die Kundin oder der Kunde das abmachen möchte, dann geht das Bändchen kaputt", so Keller. Dadurch soll sichergestellt werden, dass nur geimpfte und genesene Personen das Band tragen können und nicht anderweitig weitergeben.

Aktion startet mit 10.000 Kontrollbändern

"Die Kontrollbänder haben kein Ablaufdatum. Wenn das Band abgemacht wird, kann man mit einem 2G-Nachweis jederzeit ein Neues bekommen", erklärt Keller. Sie habe vorerst 10.000 Festivalbändchen bestellt und in Karlstadt bei den Händlern verteilt. "Das war die größtmögliche Bestellmenge", meint die Geschäftsführerin vom Stadtmarketing. Je nach Rückmeldung der Geschäfte und Interesse der Bevölkerung sollen neue Bändchen bestellt werden.

Karlstadter Händler sind dankbar

Laut Keller nehmen bis auf eine Ausnahme alle Geschäfte in Karlstadt an der Aktion teil. Nur eine Ladeninhaberin wolle nicht beim Verteilen der 2G-Bändchen mitmachen. Laut dem Stadtmarketing bleibt es aber dabei, dass Personen mit einem Kontrollband in alle Läden dürfen. Bei allen anderen Händlern sei die Aktion sehr gut angekommen. Die Händler seien dankbar, dass sich der Kontrollaufwand dadurch deutlich vereinfacht.