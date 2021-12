Karlsruhe prüft bayerisches Verfassungsschutzgesetz

Sie werden geheimdienstlich überwacht, sagen die Kläger, und zwar vom bayerischen Verfassungsschutz auf Grundlage des seit 2016 geltenden Landesgesetzes. Dieses bayerische Verfassungsschutzgesetz hatte die CSU-Mehrheit grundlegend geändert, vor allem im Kampf gegen den islamistischen Terror und solchen von rechts.

Es erlaubt, mehr als in anderen Bundesländern, tiefe Eingriffe in die Grundrechte der Überwachten: den Wohnraum abhören per Großem Lauschangriff - bis in den eigentlich geschützten privaten Kernbereich hinein, Computer durchsuchen mit Staatstrojanern, Handys orten, längere Zeit observieren, auch mit V-Leuten.

Medienforscher und Oberarzt werden überwacht

Beschwerdeführer sind drei bayerische Linke. Einer von ihnen, der Medienforscher Kerem Schamberger, DKP-Mitglied. Um an einer staatlichen Uni zu arbeiten, musste er seine Verfassungstreue bekräftigen. Der Geheimdienst sammelte Erkenntnisse über Schamberger.

In der Erkenntnismitteilung seien auch Bilder enthalten gewesen, auf denen er auf "angemeldeten, legalen, friedlichen Demonstrationen" zu sehen sei, so der Medienforscher. Er hab nie mitbekommen, dass er Beobachtung steht. Die Fotos seien dann aber auch der Universität zur Verfügung gestellt worden, um zu belegen, dass er ein Verfassungsfeind sei.

Kläger spricht von "Einschüchterungspolitik"

Ein anderer Kläger ist der Augsburger Chirurg und Oberarzt Harald Munding. Er ist Sprecher der bayerischen Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - VVN. Auf einer Demo gegen die NPD erfuhr er, dass er überwacht wird. Die VVN steht, wie die DKP, im bayerischen Verfassungsschutzbericht. "Das ist eine Einschüchterungspolitik, die wirkt", sagt Munding.

Sein Mitkläger Schamberger will letztlich den Verfassungsschutz abschaffen. Man habe genug Überwachungsdienste: "Wir haben den MAD, dien Bundesnachrichtendienst, wir haben 16 Landesämter für Verfassungsschutz, wir haben ein Bundesamt." Das sei viel zu viel und auch eine Lehre aus dem Nationalsozialismus, dass man einer staatlichen "Überwachungssucht" nicht klein bei geben dürfe, so Schamberger.

Bayerischer Verfassungsschutz darf als Einziger auf Vorratsdatenspeicherung zugreifen

Die Kläger prangern an, dass als einziger deutscher Geheimdienst der bayerische auf Telefon- und Internetdaten aus der Vorratsdatenspeicherung zugreifen darf, das darf sonst nur die Polizei – unter engen Bedingungen, die Beschwerdeführer halten das bayerische Verfassungsschutzgesetz zudem für unverhältnismäßig.

Konzipiert und strategisch koordiniert wird die Verfassungsklage von der Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF. Die Bürgerrechtsorganisation befürchtet, Bayern wolle als Vorreiter austesten, welche Grundrechtseingriffe das Bundesverfassungsgericht durchgehen lässt, andere Bundesländer könnten dann mit Verschärfungen nachziehen.

Kläger fordern klare Trennlinie

Eine klare Trennlinie der Befugnisse zwischen Polizei und Geheimdiensten fordert Ulf Buermeyer, Vorsitzender der Gesellschaft für Freiheitsrechte: "Die Geheimdienste beschäftigen in Deutschland viele tausend Menschen, auf der anderen Seite sind nur wenige Parlamentarierinnen und Parlamentarier damit betraut, den Geheimdiensten auf die Finger zu schauen."

Ein Urteil wird es erst in einigen Monaten geben.

Erstmals Verhandlung unter 2G-plus-Bedingungen

Erstmals findet vor dem Bundesverfassungsgericht coronabedingt eine Verhandlung unter 2G-plus-plus-Bedingungen statt. Alle Beteiligten, Besucher und Presse müssen geimpft oder genesen sein und sogar einen kostenpflichtigen negativen PCR-Test vorweisen.