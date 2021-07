vor 15 Minuten

Karlspreis der Sudetendeutschen an Tschechen Herman verliehen

Corona-bedingt in einem kleineren Rahmen treffen sich derzeit Vertreter der Sudetendeutschen in München. Ein Höhepunkt: die Verleihung des Europäischen Karlspreis der Sudetendeutschen an den früheren tschechischen Kulturminister Daniel Herman.