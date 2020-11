Karlsfelder Seniorenheim wird zum Corona-Hotspot

64 infizierte Bewohner, 19 positiv getestete Mitarbeiter, zehn Personen im Krankenhaus und zwei Todesfälle - so die aktuelle Corona-Bilanz in einem Seniorenheim in Karlsfeld im oberbayerischen Landkreis Dachau.

Strenges Besuchsverbot in Seniorenheim

Das Gesundheitsamt stehe im ständigen Austausch mit der Einrichtungsleitung, berichtet das Landratsamt. Mittlerweile würden die Pflege- und Betreuungskräfte aller drei Schichten täglich getestet. Dabei kämen die neuen Corona-Schnelltests zum Einsatz. Ansonsten gilt ein strenges Besuchsverbot.

Ausbruch lässt Inzidenzwert des Landkreises steigen

Der Corona-Ausbruch in dem Seniorenheim hat auch den 7-Tage-Inzidenzwert des Landkreises Dachau deutlich ansteigen lassen. Mittlerweile liegt er bei fast 247. Das heißt, dass sich binnen einer Woche 247 Menschen pro 100 000 Einwohner mit dem Virus infiziert haben.