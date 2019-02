Studie zu Mietpreisen: Karlsfeld teurer als München

Studie bezieht sich nur auf bestimmten Wohnungstyp

Insgesamt sind nach der Auflistung deutschlandweit die Mieten im vergangenen Jahr um 2,2% angestiegen. Der Index von F+B bildet die Nettokaltmieten von typischen Normalwohnungen mit einer Fläche von 65 Quadratmetern, mittlerer Ausstattung und Lage ab.

Der offizielle Mietspiegel sieht anders aus

Bei den von den Städten veröffentlichten Mietspiegeln dürfen dagegen nur Wohnungen berücksichtigt werden, bei denen die Miete in den letzten vier Jahren neu vereinbart oder geändert wurde. Sie liegen also in der Regel etwas höher.