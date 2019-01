Karl Turm in Deggendorf: Baustopp aufgehoben

Vor Weihnachten wurden die Arbeiten am sogenannten Karl Turm in Deggendorf von der Baubehörde gestoppt. Die Baugrenzen für das Bürogebäude am Rand der Altstadt waren überschritten worden. Jetzt kann weiter gearbeitet werden: Der Bauausschuss der Stadt Deggendorf hat einstimmig grünes Licht für den Weiterbau am ersten Hochhaus der Stadt gegeben.

Bodenplatte um 1,60 Meter verschoben

Deggendorfs Oberbürgermeister Christian Moser (CSU) sagte dem BR, die Bodenplatte des modernen Büroturms an der so genannten Stadthallenkreuzung war, abweichend von der Genehmigung, um 1,60 Meter verschoben worden. Deshalb der Baustopp. Weil aber durch die Verschiebung des Bauwerks keine Grundstücksgrenzen und auch keine Nachbarn in ihren Rechten tangiert sind, hat der Bauausschuss die Bodenplatte jetzt abgesegnet. Deshalb kann ab sofort weitergebaut werden.

Höchster Büroturm der Stadt

Mit 36 Metern wird das Bürohaus nach den Kirchen das höchste Gebäude in der Stadt. Bauunternehmer Günther Karl will in dem neunstöckigen Gebäude seine neue Firmenzentrale einrichten. Gegen die Hochhauspläne hatte es 2015 einen Bürgerentscheid geben. Der ist aber gescheitert.