Karl-Heinz Brunner: Ein Einzelkämpfer will SPD-Chef werden

Karl-Heinz Brunner ist gut gelaunt und optimistisch. Vielleicht hilft Optimismus auch, wenn man in Bayern der SPD angehört und in diesen Tagen SPD-Chef werden will. Brunner weiß genau: "Die Lage als solche ist natürlich sehr ernst, aber ich bin jemand, der sich auch in die Pflicht nehmen lässt."

Der 66-jährige gebürtige Münchner, Bundestags-Abgeordneter seit 2013, ist im Leben außerhalb des Reichstags Unternehmensberater in Bayerisch-Schwaben.

Ein ehemaliger Gerichtsvollzieher soll die SPD retten?

SPD-Mitglied ist Brunner schon seit 1982. Damals lag die Partei in Bayern bei 31,9 Prozent, rückblickend ein sagenhafter Wert. Warum er in die Partei eingetreten ist? "Damals war ich als Gerichtsvollzieher im Einsatz", sagt er, und dort habe er das Leid der Menschen erlebt, hoch verschuldet aufgrund der Textilkrise. Er habe individuelle Lösungen mit den Menschen erarbeitet, sei aber zu dem Schluss gekommen, dass er das in einer Partei machen wolle - und sei da auf die SPD gestoßen.

Brunner wird im Gegensatz zum allgemeinen Wunsch in seiner Partei nach Mann-Frau-Strukturen alleine antreten. Dabei hätte er, der eher konservative Genosse, doch gerne eine Frau an seiner Seite gehabt – und zwar nicht irgendeine, sondern die radikal linke SPD-Frau Hilde Matheis. "Das war ja eben genau das Spannende, dass ich dachte, dass es interessant gewesen wäre mit Hilde Matheis anzutreten, um die Partei in ihrer ganzen Bandbreite, wie sie so existiert, auch zu repräsentieren und zu zeigen, wie leicht oder wie schwierig es ist, Kompromisse zu finden", lacht er.

Sein Mittel gegen den Schwund: erst nachdenken, dann handeln

Würde Brunner SPD-Chef, würde er seiner Partei dazu raten, erst nachzudenken, eine Nacht darüber zu schlafen und am nächsten Tag Entscheidungen zu verkünden. Er ist der Meinung, die Sturzgeburten, die Sozialdemokrat/innen gerne machten, müssten ein Ende haben. Es müsse wieder soziale und seriöse Politik her und da brauche man nun einmal Zeit.

Zeit geben sich die Genossen jetzt ja reichlich, sechs Wochen dauern die 23 Regionalkonferenzen. Ein anstrengendes Verfahren, für Mitglieder, Partei und Bewerber.