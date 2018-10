Karikaturenausstellung zu Ludwig Erhard in Fürth

Gestern Abend ist im Ludwig-Erhard-Zentrum am Fürther Rathaus eine Ausstellung mit Karikaturen über den ersten Wirtschaftsminister und späteren Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Ludwig Erhard, eröffnet worden. Bei der Vernissage würdigte Wolfgang Clement, Wirtschaftsminister der rot-grünen Koalition ab 2002, Erhards Verdienste als Mitbegründer der sozialen Marktwirtschaft.

Clement: "Erhard hätte Hartz IV gut gefunden"

Clement forderte dazu auf, Freiheit und Verantwortung stärker zu betonen, statt, so wörtlich "die Sozialhaushalte weiter aufzublähen". In der sozialen Marktwirtschaft, wie Erhard sie verstanden habe, sei der Staat lediglich Schiedsrichter und greife nicht selbst ins Wirtschaftsleben ein. Erhard, so Clement, hätte Hartz IV für gut befunden, weil es dem Prinzip "Fördern und Fordern" folge.

Bekannte Karikaturisten widmen sich Ludwig Erhard

Die Karikaturenausstellung mit Zeichnungen bekannter Karikaturisten wie Paul Flora, Dieter Hanitzsch, Ernst Maria Lang und Burkhard Mohr ist bis zum 21. Dezember zu sehen. Sie thematisiert Erhards trotz seines Erfolgs immer auch umstrittenes Wirken von der Einführung der D-Mark über seinen Wahlsieg 1963 und seinem Rücktritt als Bundeskanzler 1966.

Zu sehen sind auch Zeichnungen, in denen Nachfolger des 1897 in Fürth geborenen Erhard in seiner berühmten Pose zu sehen sind: Gerhard Schröder und Angela Merkel, jeweils mit der für Erhard typischen, dicken Zigarre.