"Karikatur trifft Zukunft": Ausstellung in Nürnberg

Das Nürnberger Museum Industriekultur zeigt seit Dienstag die Wanderausstellung "Die Welt neu denken. Karikatur trifft Zukunft". Zu sehen sind 65 Karikaturen namhafter Zeichnerinnen und Zeichner, die alle auch kommentiert werden, so die Stadt. Die kurzen Texte erläutern den zeitgeschichtlichen Hintergrund und sollen Perspektiven eröffnen.

Zukunft, Humor, Utopie und Groteskes: "Karikatur trifft Zukunft"

Die Karikaturen zeigen verschiedene Ideen, wie Zukunft aussehen könnte. Dabei sind die Bilder gewürzt mit Humor, Utopie und Groteske. Nach Angaben des Museums sind die Karikaturen so plakativ, dass sie mit wenigen Strichen offenlegen, was mancher Leitartikel an Zusammenhang oft nicht herstellen könne. Sie sollen zum Nachdenken anstoßen und – im Idealfall – neue Erkenntnisse liefern.

Karikatur: Schlangenwesen ernährt sich von Gerüchten

Ausgestellt sind unter anderem ein Werk des französischen Zeichners Grandville, Arbeiten von Reiner Schwalme, Walter Hamel, Karl-Heinz Schönfeld, Barbara Henniger und Altmeister Horst Haitzinger. A. Paul Weber ist mit der Karikatur "Das Gerücht" aus dem Jahr 1943 vertreten. Ein Schlangenwesen ernährt sich von Gerüchten und trägt sie weiter. "Angesichts meist anonymer, im Internet kursierender Desinformationen, der Verbreitung von Verschwörungstheorien und sonstiger 'Fake News' ein beunruhigend aktuelles Motiv", so die Stadt in einer Mitteilung.

Wanderausstellung seit 1985

Die Wanderausstellung der Helmut Schmidt Medien GmbH tourt seit 1985 durch bisher mehr als 200 Städte. Im Nürnberger Museum Industriekultur ist sie bis zum 9. Oktober zu sehen. Der Eintritt in die Ausstellung ist im Museumsticket inbegriffen.