Karge Kirschernte: Obstbauern beklagen Spätfrost

Rund 600 Kirschbäume hat Obstbäuerin Susann Singer aus Mittelehrenbach im Landkreis Forchheim in der Fränkischen Schweiz. Normalerweise hätte Singer bereits mit der Ernte begonnen, aber die ersten Sorten seien erfroren, sagt sie. Deshalb beginnt für Singer die Kirschernte in diesem Jahr erst in der kommenden Woche.

Wegen Frost: Preis für Kirschen geht in die Höhe

Auch Hans Schilling, Fachberater für Obstbau im Landkreis Forchheim, beklagt die maue Ausbeute. Der Ertrag sei sehr schlecht, der Spätfrost habe einen Großteil der Kirschen erwischt. An vielen Bäumen würden nur noch schwarze, erfrorene Früchte hängen. Schilling ist sich sicher, dass der Preis auf jeden Fall in die Höhe gehen werde.

Ernte-Einbußen von bis zu 80 Prozent

Bis zu 2.000 Tonnen Kirschen werden jedes Jahr in der Fränkischen Schweiz gepflückt, diese Saison werden es nur 20 bis 30 Prozent der üblichen Erntemenge sein, schätzt Schilling. Er könne sich nicht erinnern, dass er in den vergangenen 20 Jahren jemals so wenig Obst gehabt hätte. Allerdings fiel die Kirschernte vor drei Jahren ähnlich schlecht aus.

Fränkische Schweiz: Eines der größten Kirschanbaugebiete Europas

Die Frostschäden an einigen Bäumen ließen sich durch das große Einzugsgebiet – die Fränkische Schweiz gilt als eines der größten zusammenhängenden Kirschanbaugebiete Europas – kompensieren, meint indes Tina Weishaupt. Als Geschäftsführerin von Franken Obst vermarktet sie im Auftrag von drei Obstbaugenossenschaften Kirschen, Beeren und Zwetschgen aus der Region. Weishaupt ist sich sicher: Es wird keine Engpässe geben.