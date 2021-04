vor etwa einer Stunde

Karfreitag – Höhepunkt einer besonderen Karpfensaison

Die Karpfensaison in allen Monaten mit „R“ nähert sich an den Kartagen ihrem Höhepunkt. Für die Fischzüchter aber gibt es bessere Jahre, denn normalerweise verkaufen sie viele Karpfen an die Gastronomie. Wie geht es den Betrieben in Unterfranken?