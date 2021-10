Kardinal Marx würdigt Arbeit der Pfarrhaushälterinnen

Der Verein der Pfarrhaushälterinnen der Diözese München und Freising feiert in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen. Kardinal Reinhard Marx hat daher mit vielen Pfarrhaushälterinnen am Mittwoch in München eine Messe gefeiert. Dank ihnen würden die Pfarrhäuser ein gutes Beispiel abgeben für zwei Tugenden: Gastfreundschaft und die Barmherzigkeit Gottes, sagte Marx.

"Beruf für gestandene Frauen"

Es sei ein Beruf für gestandene Frauen, sagt Anneliese Kroha, Diözesanvorsitzende der Pfarrhaushälterinnen in der Erzdiözese München und Freising. Pfarrhaushälterinnen würden nicht nur den Haushalt schmeißen, sondern schon fast eine "kleine Firma" leiten, Gäste empfangen und sich um die kreative Gestaltung des Pfarrhofs kümmern.

Viele auch im Ruhestand weiter für Pfarrer tätig

Mit der schwindenden Priesteranzahl gibt es allerdings immer weniger von ihnen. Gegenwärtig arbeiten laut Mitteilung 330 Pfarrhaushälterinnen in der Erzdiözese: 55 Vollzeitkräfte, die in einem Pfarrhof wohnen, und gut 120 Teilzeitkräfte, die zum Großteil neben dem Pfarrer noch eine Familie haben. Die restlichen 155 befinden sich bereits im Ruhestand, sind zum Großteil aber weiter für ihren Pfarrer tätig, so Kroha.

Nicht nur ein Frauenberuf

Deutschlandweit sind es 1.260 Pfarrhaushälterinnen. 700 davon sind bereits im Ruhestand. Für die Vermittlung von Pfarrhaushälterinnen an Pfarrer gibt es eine bayernweite Kontaktbörse. Und es müssen nicht immer Frauen sein – bundesweit gibt es auch ein Dutzend Pfarrhaushälter.