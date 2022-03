Marx: Sexueller Missbrauch stellt "Gesamtsystem" in Frage

Auch zwölf Jahre nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals hat die gestrige Veranstaltung in München Seltenheitswert in der katholischen Kirche. Ein Bischof stellt sich der öffentlichen Diskussion mit Betroffenen. Zwei Monate nach dem Erscheinen der Münchner Missbrauchsstudie traf sich Kardinal Reinhard Marx mit Missbrauchsopfern. Dabei war seine Rolle klar definiert: "Betroffene hören", so der Titel der Veranstaltung.

Treffen an neutralem Ort

Ein solches Treffen kann nicht in einer Kirche stattfinden, auch nicht im Pfarrsaal. In ein kirchliches Gebäude können manche Betroffene keinen Fuß mehr setzen. Also trifft man sich in Sichtweite der Münchner Frauenkirche in einem kleinen Theatersaal, dem Künstlerhaus am Lenbachplatz. Neutrales Terrain. Und ein Kardinal, der vor allem zuhört.

"Ich habe zehn Jahre darauf gewartet, dass Sie mich ansprechen, dass Sie mir helfen, dass Sie mich unterstützen. Heute bin ich da ihnen zu helfen", sagt Richard Kick vom Betroffenenbeirat des Erzbistums München. Vor zwei Wochen noch hatte er Kardinal Reinhard Marx in einem offenen Brief aufgefordert, die Opfer sexualisierter Gewalt in der katholischen Kirche endlich "empathisch wahrzunehmen" und in persönlichen Kontakt mit ihnen zu treten.

Das Treffen am Abend ist ein Schritt aufeinander zu und der Versuch, "alles zu tun, dass wir auf Augenhöhe miteinander reden können. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, als Betroffener das Gefühl zu haben: Ich werde ernst genommen. Und man hört das, was ich sage", wie Kick sagt.

Gutachten belastet hohe Kirchenmänner

Das Münchner Missbrauchsgutachten hatte vor zwei Monaten weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Nicht nur wegen der Zahlen: Die Gutachter sprechen von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern. Es geht auch um Verantwortung. Münchner Erzbischöfe - darunter auch der spätere Papst Benedikt XVI. – haben sich im Umgang mit Missbrauchsfällen falsch verhalten, heißt es im Gutachten.

Nach diesem Befund zeigt sich Amtsinhaber Marx nachdenklich, fast kleinlaut. 2010 habe er nach Bekanntwerden des Missbrauchsskandals zum ersten Mal das Gespräch mit Betroffenen gesucht, so der Kardinal. Er sehe es heute noch radikaler als vor zwölf Jahren. Durch die Missbrauchsdebatte sei das Gesamtsystem in Frage gestellt worden. Er glaube inzwischen, "dass wir noch tiefer graben müssen", sagte er. "Dass wir noch tiefer sehen müssen, dass wir alle in diesem System miteinander verbunden sind."

Zum Artikel "Nach Missbrauchsgutachten: Kernschmelze in der katholische Kirche"

Betroffener wartet weiter auf Geld für Therapiekosten

Grundsätzlich wird es, als die Betroffenen sich zu Wort melden. Einer fordert neutrale Ansprechpartner, neutrale Orte, an die sich Opfer wenden können, weil sie eben jedes Vertrauen in die Kirche verloren haben. Und immer wieder die Forderung nach Entschädigung, nach konkreter Unterstützung: Therapiekosten würden seit einem Jahr nicht bezahlt, meldet sich ein Betroffener zu Wort. "Warum werden diese Versprechungen nicht eingehalten?"

Der Schauspieler Kai Christian Moritz, Mitglied des Betroffenenbeirats der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), berichtete davon, was ihm angetan wurde: "Mein Täter hat mich auch geliebt und hat mir von Gottes Liebe zu mir erzählt - gleichzeitig hat er mich anal penetriert."

Ein Betroffener arbeitet heute als Pfarrer

Und dann gibt es noch Biographien wie diese: Thomas Semel wurde als junger Ministrant in der Kirche missbraucht. Heute arbeitet er als Priester für diese Institution. Und muss täglich einen Spagat bewältigen. "Ich gehöre der Kirche als Amtsträger an, gleichzeitig gehöre ich zu den Betroffenen, die in Loyalitätskonflikten stehen, die sich gegenüber ihren Mitbrüdern als Nestbeschmutzer rechtfertigen müssen, wenn sie nach außen treten und davon erzählen."

Auch Semel engagiert sich heute im Betroffenenbeirat des Erzbistums, streitet mit seiner Kirche um Anerkennung und Aufklärung, hat aber nicht mit ihr gebrochen. Nach dem gut zweistündigen Treffen sagt Kardinal Marx: "Das macht mir doch Hoffnung, dass doch viele da sind – das ist sicher nicht bei allen der Fall – die weiterarbeiten wollen, die sagen: 'Trotzdem! Wir machen weiter, weil uns der Glaube wichtig ist, weil uns das Evangelium wichtig ist und die Gemeinschaft der Kirche.'"

Die Treffen mit Betroffenen, die noch mit der Kirche und ihren Vertretern reden wollen, sollen von nun an regelmäßig stattfinden. Es gibt noch viel Gesprächsbedarf.

Viele Betroffene melden sich bei neuer Hotline

Die neu gegründete Hotline des Erzbistums München hatte viel zu tun seit jenem 20. Januar, an dem das Gutachten der Kanzlei Westpfahl Spilker Wastl (WSW) veröffentlicht wurde. Bis zum 16. März gingen dort nach Bistumsangaben 177 Anrufe ein. Die unabhängigen Ansprechpersonen der Erzdiözese für die Prüfung von Verdachtsfällen des sexuellen Missbrauchs registrierten bis zum 17. März 37 neue Meldungen.

(Mit Material von dpa)