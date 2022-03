Kardinal Marx: "Homosexualität ist keine Sünde!"

"Es entspricht einer christlichen Haltung, wenn zwei Menschen, egal welchen Geschlechts, füreinander einstehen, in Freude und Trauer", sagt der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, in einem aktuellen Interview mit dem Wochenmagazin "Stern". "Ich spreche vom Primat der Liebe, gerade in der sexuellen Begegnung", so Marx.

Marx will aufräumen mit der Ausgrenzung queerer Gläubiger in der katholischen Kirche und stellt dafür seine Idee der "inklusiven Ethik" in den Raum. "Homosexualität ist keine Sünde", sagt Marx und positioniert sich damit klar gegen Diskriminierung. LGBTI-Menschen seien Teil der Schöpfung und von Gott geliebt. "Für mich ist es eher Sünde, andere aus der Kirche drängen zu wollen."

"Kirchliche Lehre weiterbringen"

Bewusst stellt sich Kardinal Marx gegen die Lehren seiner eigenen Kirche, die homosexuelle Handlungen nach wie vor ablehnt, und betont: "Der Katechismus ist nicht in Stein gemeißelt. Man darf auch in Zweifel ziehen, was da drinsteht."

Die ersten Schritte zu einer inklusiveren Kirche sind im Gange. Wie jüngst auf der Frühjahrstagung der Deutschen Bischöfe beschlossen, soll das katholische Arbeitsrecht noch in diesem Jahr reformiert werden. Natürlich müsse dabei verlässlich festgeschrieben werden, so Marx, "dass man nicht aufgrund sexueller Orientierung oder einer Wiederverheiratung entlassen werden darf". Derzeit ist das zum Beispiel bei Religionslehrern oder Pastoralreferenten noch möglich.

Die Erzdiözese München und Freising arbeitet seit einigen Jahren an der "Regenbogenpastoral". Dazu gehöre unter anderem sowohl "die gleichwertige Zugehörigkeit queerer Menschen zur Kirche" als auch "eine grundsätzlich positive Auffassung von Sexualität als Bestandteil der guten Schöpfung Gottes", heißt es in einer Mitteilung.

Man wolle LGBTI-Personen mit der Kirche versöhnen und sie sollen "flächendeckend in den Gemeinden und Pfarreien der ganzen Erzdiözese Wertschätzung erfahren". Die Männerseelsorge der Erzdiözese biete beispielsweise schon jetzt thematische Wochenenden für schwule, bisexuelle und Transmänner an.

"Ich habe auch eine Sexualität"

Wie jeder andere, sei auch er "ein sexueller Mensch", auch wenn er in keiner Beziehung lebe, so Marx. Als junger Priesteranwärter habe er durchaus den Reiz verspürt, "das Liebesleben zu entdecken, aber das andere war für mich stärker", so der Erzbischof.

Hat er sich jemals verliebt? "Zumindest nicht so, dass ich gesagt hätte, für diesen Menschen werfe ich alles hin" antwortet er auf diese Frage. "Aber natürlich finde auch ich Personen attraktiv, es wäre unaufrichtig, das zu leugnen." Zölibat bedeute nicht, ohne menschliche Beziehungen zu leben. "Man wäre dann sehr arm." Verheiratete Priester kann er sich auch deshalb grundsätzlich vorstellen.