Kardinal Marx: Für Europa und gegen Nationalismus

Es war das traditionelle Korbiniansfest in Freising, auf dem Kardinal Reinhard Marx dazu aufrief, sich gemeinsam nationalistischen Tendenzen in Europa entgegenzustellen: "Wir sind gern Bayern, Franzosen, Tiroler. Aber wir sind auch Europäer, und wir gehören zusammen", sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Es sei wichtig, zusammenzustehen und zu zeigen, dass Europa nicht nationalistisch sei. Der Heilige Korbinian helfe dabei, das nicht zu vergessen, so Marx: Er sei "ein europäischer Heiliger".

Religion als Weg zum Frieden

In seiner Predigt drückte der Erzbischof die Hoffnung aus, dass Religion ein Weg zum Frieden sei, ein Weg, Missverständnisse zu überwinden und Brücken zu bauen. Immer drohe aber auch die "Versuchung, mit diesem größten Geheimnis seine eigene Macht auszubauen oder Herrschaft über andere Menschen auszuüben".

Heiliger Korbinian war erster Bischof Freisings

Eine Woche lang feierte das Erzbistum München und Freising seinen Patron mit Lichterprozession, Festgottesdienst und Kulturprogramm. Am 17. November trafen sich mehrere Tausend Jugendliche in Freising zur Jugendkorbinianswallfahrt.

Der Heilige Korbinian verkündete im achten Jahrhundert als Wanderbischof den christlichen Glauben in Altbayern. Er gilt als erster Bischof des alten Bistums Freising und der nach der Säkularisation 1821 daraus hervorgegangenen Erzdiözese München und Freising.