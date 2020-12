Kardinal Marx: Einzelschicksale in der Corona-Pandemie sehen

Jedes einzelne Schicksal der Corona-Pandemie in den Blick nehmen, das fordert Kardinal Marx. Denn, so der Erzbischof von München und Freising, wörtlich: "Die abstrakten Zahlen sagen uns eigentlich wenig über das, was diese Krise für viele Menschen bedeutet", Zitat Ende. Erst beim Blick auf persönliche Lebensgeschichten werde deutlich, dass es in der Pandemie um Leben und Tod, Hoffen und Bangen, Sehnsucht und Angst gehe, heißt es in dem vorab verbreiteten Manuskript zur Predigt.

Krise erfordert neuen Blick auf das Gemeinwohl

Marx erinnert darin an die besonders Betroffenen, die Kinder und Jugendlichen, aber auch die Alten und Sterbenden. Sie dürften nicht an den Rand gedrängt werden. Zugleich mahnt er, dass die Krise einen neuen Blick auf das Gemeinwohl erfordere. Denn es habe sich gezeigt, dass diejenigen leichter damit fertig würden, die Kapital und Eigentum besäßen und nicht von ihrer Hände Arbeit leben müssten. Der Kardinal fürchtet, dass sich weltweit Ungleichheiten verstärken könnten. Und das – Zitat – "kann zu neuen Gefährdungen des Gemeinwohls führen".

Kirche soll nicht um sich selbst kreisen

Zugleich müsse 2021 für die Kirche "ein Lernort werden für die Erneuerung ihrer Sendung", einer Sendung, die nicht um sich selbst kreise, sondern einstehe für die Hoffnung der Menschen und für die Zukunft der Welt, so der Kardinal.