Kardinal Marx besucht von Missbrauch betroffene Pfarrei

Mehr als 11 Jahre sind vergangen, seit Weihbischof Wolfgang Bischof ankündigte, die Missbrauchsfälle in Garching an der Alz aufzuklären: "Es ist Vertrauen missbraucht worden. Und wir alle – Gläubige, Seelsorger, Ehrenamtliche, pfarrliche Gremien, aber auch die Bistumsleitung stehen vor einem unglaublichen und erschütternden Scherbenhaufen. Wir werden alles tun, um die Vergangenheit aufzuarbeiten."

Nach Bericht in New York Times 2010: Pfarrer aus Dienst genommen

1980 war Pfarrer H. aus dem Bistum Essen, wo er bereits als Missbrauchstäter auffällig geworden war, nach München versetzt worden. Damals war der spätere Papst Benedikt XVI. Erzbischof von München und Freising. Wegen seiner pädophilen Neigungen sollte Pfarrer H. in München eine Therapie machen. Er dürfe nie wieder mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, urteilte damals sein Psychotherapeut.

Dennoch wurde H. zunächst ins oberbayerische Grafing und 1987 weiter in die Pfarrei Garching an der Alz versetzt. Und das, obwohl ihn das Amtsgericht Ebersberg bereits 1986 zu eineinhalb Jahren auf Bewährung wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt hatte. Auch in Garching an der Alz missbrauchte H. weitere Kinder. 2008 wurde er dann als Tourismusseelsorger nach Bad Tölz versetzt. Erst als 2010 die New York Times über den Fall berichtete und Verbindungen zum ehemaligen Papst Josef Ratzinger aufzeigte, nahm der Münchner Kardinal Reinhard Marx den Pfarrer ganz aus dem Dienst.

An diesem Samstag – 11 Jahre später – besucht Marx erstmals die Pfarrei. Für Rosi Mittermeier von der Initiative Sauerteig ein großer Schritt: "Man denkt sich, Wahnsinn, wie viel Zeit, wie lang dauert das denn bis sich da was bewegt. Da will man ja längst verzweifeln. Oder aufgeben. Trotzdem: Wir sind der Meinung, man soll überhaupt nicht aufgeben. Lieber spät als nie. Es ist nie im Leben zu spät, sich damit auseinanderzusetzen und irgendwie eine Aufarbeitung voranzubringen."

Die Gemeinde fragt sich: Wie konnte das passieren?

Denn darum geht es den Mitgliedern der Initiative Sauerteig: aufklären und die Pfarrei versöhnen. Denn der Missbrauch hat tiefe Verletzungen hinterlassen, sowohl bei den direkt Betroffenen, deren genaue Zahl – so Rosi Mittermeier – bis heute nicht bekannt sei, aber auch in der Pfarrei: "Wenn man sich vorstellt, mit welch offenem Herzen Kinder dem Pfarrer begegnen, oder Ministranten in der Ministrantenstunde oder in der Beichte öffnen die Kinder ihr Herz. Und dann ist der andere ein Missbrauchstäter. Da kann man sich dann vorstellen, wie das grundsätzliche Vertrauen da erschüttert wird."

Eltern, Pfarreimitglieder und Ehrenamtliche fragen sich bis heute: Wie konnte das passieren? Hätte ich die Kinder besser schützen müssen, hätte ich etwas merken müssen? Unglaublich ist aus heutiger Sicht auch, dass noch 2010 viele Gläubige dem Pfarrer die Treue hielten.

Nicht Vergeltung, aber eine Entschuldigung

Medienberichten zufolge wusste die Kirchenleitung im Erzbistum bereits vor der Versetzung nach Garching, dass es sich bei Pfarrer H. um einen Sexualstraftäter handelte. Der Initiative Sauerteig geht es bei dem Besuch von Reinhard Marx an diesem Samstag dennoch nicht um Vergeltung, sondern um Heilung, betont Rosi Mittermeier.

Sie erwarte aber eine Entschuldigung des Kardinals, sagt sie: "Damit klar die Verantwortung benannt wird und bekannt wird. Das Ordinariat muss zugeben, dass es in der Verantwortung dafür steht, dass ein Straftäter, der ein Wiederholungstäter war, in Garching als Pfarradministrator eingesetzt worden ist."

Denn nur wer Verantwortung übernimmt, sagt Rosi Mittermeier, mache den Weg frei für Verzeihen und Aussöhnen. Und vielleicht könne das Beispiel aus Garching-Engelsberg dann sogar Schule machen in anderen Pfarreien.