Kardinal-Faulhaber-Platz wird umbenannt - Kritik vom Bischof

Bischof Jung: Umbenennung "bedauerlich und falsch"

Kritik an der beschlossenen Umbenennung des Kardinal-Faulhaber-Platzes kam am Freitag (21.10.2022) von Würzburgs Bischof Franz Jung. In einem Statement der Bistums-Pressestelle wird Jung mit den Worten zitiert, er "bedaure die Entscheidung des Stadtrats" und "halte sie für falsch". Die fachkundige Diskussion der Würdigung Faulhabers auf wissenschaftlicher Basis sein der "richtige Weg", so Jung: "Umso bedauerlicher ist die Änderung des Verfahrens zur Entscheidungsfindung im laufenden Prozess. Das einstimmige Votum ausgewiesener Experten wurde so nivelliert und letztlich für irrelevant erklärt. Dieser politische Umgang mit historischer Wissenschaft ist ausgerechnet in einer Universitätsstadt sehr fragwürdig."

Bistum will Faulhaber weiterhin ehren

Beim Umgang mit der eigenen Geschichte seien kritische Urteile über Personen und ihr Handeln berechtigt und notwendig. Durch sie stellten man fest, dass Menschen in ihren Entscheidungen nicht immer die richtigen Prioritäten setzten. "Ebenso sollte der kritische Blick auf die eigene Geschichte vor allzu großer Selbstsicherheit beim Handeln in der Gegenwart bewahren. Insofern sind Urteile über die Vergangenheit möglich – aber immer nur unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände." Bischof Jung kündigte an, dass das Bistum Würzburg Kardinal Michael Faulhaber "ein ehrendes Gedenken bewahren werde (…) als einer der bedeutendsten Persönlichkeiten der katholischen Kirche in Deutschland im 20. Jahrhundert."

Faulhabers Haltung zu Nationalsozialismus "zwiespältig"

Der langjährige Münchner Kardinal Michael von Faulhaber (1869-1952) stammte aus Unterfranken und erhielt in Würzburg seine theologische Ausbildung. Seine Haltung zu Adolf Hitler und der NS-Bewegung wird von vielen Forschern als "zwiespältig" beschrieben. So glaubte Faulhaber lange an einen möglichen Ausgleich zwischen dem "Führer" und der katholischen Kirche. In München ist eine Straße nach Kardinal Faulhaber benannt.