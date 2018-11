Karambolage auf der B20 - ein Toter, zwei Schwerverletzte

Demnach war ein Lastwagen auf der B20 bei Haiming in Richtung Marktl unterwegs. Direkt dahinter fuhren vier Autos im Kolonnenverkehr. Als die Bundesstraße in Richtung Marktl zweispurig wurde, überholten sie den Lastwagen. In dem Augenblick kam Ihnen auf der Gegenspur ein kleiner Lieferwagen mit österreichischem Kennzeichen entgegen.

Unfallhergang noch nicht abschließend geklärt

Wahrscheinlich geriet der Fahrer aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur. Laut Polizei könnte es aber auch sein, dass sich die zweispurige Fahrbahn in Richtung Marktl wieder verengte und die überholenden Autos auf die Gegenspur kamen. Jedenfalls kollidierte der Lieferwagen mit den vier Fahrzeugen, zum größten Teil frontal.

Ein Toter, mehrere Verletzte

Der österreichische Fahrer des Lieferwagens wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Eine 52-jährige Frau aus dem Kreis Rottal-Inn wurde ebenfalls in ihrem Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Auch ein 43 Jahre alter Mann (ebenfalls aus dem Kreis Rottal-Inn) wurde schwer verletzt. Sie beide sind aber der Polizei zufolge nicht in Lebensgefahr. Zudem wurde eine 26-Jährige leicht verletzt.

Zur genauen Klärung des Unfalles hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter verständigt. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.