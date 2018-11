Karambolage auf der B20 - ein Toter, eine Schwerverletzte

Wie die Polizei mitteilte, war am Abend ein Lastwagen auf der B20 bei Haiming in Richtung Marktl unterwegs. Direkt dahinter fuhren vier Autos im Kolonnenverkehr. Als die Bundesstraße in Richtung Marktl zweispurig wurde, überholten sie den Lastwagen. In dem Augenblick kam Ihnen auf der Gegenspur ein kleiner Lieferwagen mit österreichischem Kennzeichen entgegen.

Ein Toter, mehrere Verletzte

Auf Höhe Schützing kam der Fahrer aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur. Laut Polizei kollidierte der Lieferwagen dort frontal mit vier Fahrzeugen. Der 51-jährige österreichische Fahrer des Lieferwagens wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Eine 53-jährige Frau aus dem Kreis Rottal-Inn wurde ebenfalls in ihrem Auto eingeklemmt. Sie wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Die drei weiteren Fahrzeugführer wurden leicht verletzt. An allen beteiligten Pkw entstand Totalschaden.

Zur genauen Klärung des Unfalles hat die Staatsanwaltschaft einen Gutachter verständigt. Die Bundesstraße musste für mehrere Stunden gesperrt werden.