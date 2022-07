Kapuzinerkloster in Aschaffenburg feiert Gründung vor 400 Jahren

400 Jahre Kapuzinerkloster – das soll groß gefeiert werden. Das Fest beginnt am Sonntag mit einem Gottesdienst mit Domkapitular Jürgen Vorndran um 9.00 Uhr in der Kapuzinerkirche St. Elisabeth. Ein Gartenfest mit Ausstellung und ein Abendkonzert schließen sich an. Die Feier ist der Auftakt einer Jubiläumsreihe für das Kloster in den kommenden zwölf Monaten. Gefeiert wird außerdem 40 Jahre Franziskanische Gemeinschaft von Bethanien.

Bari-Franziskaner sind international aktiv

Die Franziskanische Gemeinschaft von Bethanien wurde 1982 in Terlizzi bei Bari in Apulien gegründet. Die rund 200 Mitglieder, die in Deutschland auch Bari-Franziskaner genannt werden, sind inzwischen international aktiv, in sieben Niederlassungen in Italien und jeweils einer in Deutschland, in der Schweiz und Brasilien. Im Aschaffenburger Kapuzinerkloster leben derzeit drei Brüder, alle geweihte katholische Priester, und sechs Schwestern. Sie haben durch die Gelübde der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams ihr Leben Gott geweiht.

Kloster kooperiert mit Aschaffenburger Verein

Die Brüder und Schwestern leben und wirken im Geist des heiligen Franz von Assisi und kümmern sich besonders um Menschen am Rand der Gesellschaft. Täglich sorgt das Kloster in Kooperation mit dem Aschaffenburger Verein Grenzenlos dafür, dass Bedürftige am frühen Abend eine warme Mahlzeit bekommen. Nach langer Corona-Pause ist die Gemeinschaft nun wieder jeden Montag mit einem Gottesdienst und Gelegenheit zum Gespräch in der Aschaffenburger Justizvollzugsanstalt vor Ort.

Gemeinschaft übernimmt auch Sonntagsmessen und Seelsorge

Seit Juli übernimmt sie zusätzlich zu Gottesdiensten in der Kapuzinerkirche auch die Sonntagsmessen und einen Teil der Seelsorge in Obernau und Gailbach (beides Lkr. Aschaffenburg). Die Seelsorge für die aus Italien stammenden Katholiken am bayerischen Untermain gehört von Anfang an zu den Aufgaben der Gemeinschaft. Die Brüder und Schwestern der Gemeinschaft wirken in Aschaffenburg seit 2013. Die Feierlichkeiten dazu werden im Juli kommenden Jahres sein.