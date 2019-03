Kaputtes Abwasserrohr löst Fischsterben bei Aschaffenburg aus

Da die Aschaff momentan einen hohen Wasserstand führt und schneller fließt, könne allerdings nicht genau gesagt werden, wie viele Tiere tatsächlich verendeten, sagte ein Sprecher im Rathaus auf BR-Nachfrage. Allerdings seien es mehr als 100, so ein Gewässerexperte. Der Vorfall selbst hatte sich am 8. März ereignet.

Salzsäure durch Leck geflossen

Betroffen war der Bereich zwischen Aschaffenburg und Mainaschaff, wo die B8 die Aschaff überquert. Eine dort ansässige Firma leitet gereinigtes Abwasser in den Fluss und hat hierfür auch eine Genehmigung. Die Rohrleitung für das Abwasser muss regelmäßig gereinigt werden. Dazu wird Reinigungsflüssigkeit, bestehend aus Wasser und Salzsäure, in das Rohr eingeleitet und nach einer Einwirkzeit wieder abgepumpt und entsorgt. Wie die Ursachenforschung von Feuerwehr, Polizei, Wasserwirtschaftsamt und mehreren städtischen Ämtern ergab, gelangte die Reinigungsflüssigkeit durch ein Leck in der Rohrleitung in die Aschaff.