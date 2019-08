Kapellentag: Blick in private Kapellen am Ammersee

"Zwischen Himmel und See" - so lautet das Motto des Kapellentages. Er ist ein ganz besonderes Kulturereignis. Über den Tag verteilt finden in 25 kleinen Kirchen rund um den Ammersee Konzerte statt. Die Besucher können über den Tag von Kapelle zu Kapelle wandern und dabei auch einzigartige Sakralbauten entdecken, die sonst verschlossen und nicht öffentlich zugänglich sind wie die Hofkapelle St. Georg in Rieden in der Nähe von Dießen. Sie ist im Privatbesitz der Familie Höpfl.

Der Schutzpatron gehört zur Familie

Seit 800 Jahren steht sie da, ein spätromanischer Sakralbau. Außen ist die weiße Kapelle schlicht. Innen jedoch bildgewaltig. Am Altar reitet der Schutzpatron der Kapelle, der Heilige Georg, als Ritter auf einem Schimmel. Er sticht seine Lanze in das geöffnete Maul des Drachen. Die etwa einen halben Meter große Heiligenplastik ist bei näherem Hinsehen ungewöhnlich. Das ist auch einer Restauratorin bei der letzten Kirchensanierung aufgefallen, wie sich Kapellenbesitzerin Erika Höpfl erinnert: "Die hat gesagt, sie hat noch nie so einen hübschen Drachen gesehen, einen lieblichen Drachen gesehen, sie war ganz verliebt."

Und auch ihr ist der Märtyrer, der zu den 14 Nothelfern zählt, in manchen Momenten besonders nah. "Wenn ich die Kapelle putze, sage ich immer danke für das erfolgreiche Jahr, dass alles gut gegangen ist, auch mit der Ernte." Die Kapelle ist seit einem halben Jahrtausend in Familienbesitz, genauer gesagt im Besitz der Familie des Ehemanns Josef Höpfl. Der Endfünfziger freut sich über dieses außergewöhnliche Familienerbe. Für ihn sei die Kapelle ein Ruhepunkt, sagt er.

Rund 200.000 Euro für Sanierung

Seit einem halben Jahrtausend ist die Familie mit der Kapelle verbunden. Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. Drei Kinder haben die Höpfls. Wer den Hof erbt, muss sich auch um die Kapelle kümmern. Allerdings mit Unterstützung: Denn die Kapelle gehört noch zu einem Drittel einer anderen Bauernfamilie und zu einem Drittel der Gemeinde. Das ist eine Erleichterung, so müssen die Höpfls nicht für alles alleine aufkommen; denn die letzte große Sanierung vor über 10 Jahren hat um die 200.000 Euro gekostet.

Diesen Sonntag ist die St. Georg-Kapelle geöffnet. Um 13 Uhr wird hier Katrin Gabriel eine musikalische Lesung halten, mit dem Duo Birketthall.