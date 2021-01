Kanzlerkandidat der Union? Waigel rät Söder zur Vorsicht

Wer wird 2021 Kanzlerkandidat der Union bei der Bundestagswahl? Obwohl die CDU Armin Laschet als Parteivorsitzenden gewählt hat, bleibt die Frage bisher ungeklärt. Denn dem Vorsitzenden der Schwesterpartei CSU, Markus Söder, trauen die Deutschen laut aktuellen Umfragen die Kanzlerschaft eher zu. Am Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen äußerte sich Ex-Finanzminister Theo Waigel zur Diskussion.

Die Fehler von Strauß und Stoiber nicht wiederholen

"Ich glaube, es ist offen", sagte der CSU-Ehrenvorsitzende Waigel über das Rennen um die Kanzlerkandidatur. Er selbst habe inzwischen ein gutes Verhältnis zum bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und traue ihm die Kanzlerschaft grundsätzlich zu. Allerdings riet er in der Sendung zur Vorsicht.

"Im Moment würde ich ihm sagen, vorsichtig zu sein und sich die strukturellen Probleme zu überlegen. Auch darüber nachzudenken, warum hat Strauß es nicht geschafft, […] warum hat Stoiber es nicht geschafft?" Theo Waigel

Sowohl Franz-Josef Strauß, als auch Edmund Stoiber hätten in der Vergangenheit nur die Chance der Kandidatur bekommen, weil die CDU-Vorsitzenden den Ausgang der jeweiligen Wahl für besonders ungewiss hielten. "Normalerweise wird sich die CDU das Vorschlagsrecht nicht nehmen lassen", sagte Theo Waigel.

CSU wäre kleinster Koalitionspartner

Und er wies noch auf einen weiteres Problem hin. In einer möglichen Koalition mit den Grünen wäre Söder der Vorsitzende der kleinsten Partei im Bündnis zwischen CDU, CSU und den Grünen. "Dann die zwei anderen zu domestizieren und zu führen, ist nicht so ganz einfach. Das hat noch nie geklappt", warnte er.

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz finden am 14. März Landtagswahlen statt. Erst danach hält Waigel eine Entscheidung für sinnvoll. Diese müssen Armin Laschet und Markus Söder seiner Meinung nach gemeinsam treffen. "Wenn die Umfragen so klar sind, dass einer 20 Prozent über dem anderen liegt, dann kann es sein, dass kein anderer Weg übrig bleibt", meinte er.

Waigel war selbst ab 1988 zehn Jahre lang CSU-Vorsitzender. Dennoch kandidierte er nie als Kanzler. Der Schwabe, der sich vor fast 20 Jahren aus der aktiven Politik zurückgezogen hat, ist für viele bis heute der "Vater des Euro". Als Bundesfinanzminister in der Regierung von Helmut Kohl schlug er im Jahr 1995 den Namen für die gemeinsame europäische Währung vor.

Exit-Strategie nach den Corona-Schulden

Die derzeitigen Kosten für die Unterstützung der Wirtschaft in der Corona-Krise hält er für "mächtig", aber "trotzdem zu bewältigen". Für die Wiedervereinigung habe man damals fast dreißig Jahre lang ähnliche Summen aufgewendet. Die Corona-Pandemie werde Deutschland deutlich kürzer beschäftigen und damit weniger kosten, meinte Theo Waigel.

Trotzdem komme eine "riesige Herausforderung" auf den nächsten Finanzminister nach der Bundestagswahl zu. "Wir brauchen eine Exit-Strategie", sagte Waigel. "Da muss auf der einen Seite Wachstum da sein, aber auf der anderen Seite müssen wir auch wieder einen Primär-Überschuss erwirtschaften, um von der hohen Verschuldung wieder etwas runter zu kommen. Nicht nur im Bund, sondern auch in den Ländern."

Optimismus in Deutschland verbreiten

Grundsätzlich sei das aber alles zu schaffen, so der Tenor in Waigels Äußerungen. Die Entertainerin Gayle Tufts, die ebenfalls in der Sendung zu Gast war, rief daraufhin zu mehr Optimismus auf. Deutschland brauche jetzt positive Botschaften wie diese. "Die Deutschen brauchen das, dass jemand sagt: Die Zahlen gehen runter, es funktioniert, gut gemacht!"

Dafür gab es am Sonntags-Stammtisch breite Zustimmung. Waigel betonte auch, dass er sich gegen das Coronavirus impfen lassen wird, sobald er an der Reihe ist. "Je früher und je besser möglichst viele geimpft sind, desto eher haben wir Licht am Ende des Tunnels", sagte der 81-Jährige.