Kanzlerin in Nürnberg: Demonstranten tragen Zukunft zu Grabe

In einer Rede will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf die Folgen der Klima- und Verkehrswende für den Arbeitsmarkt eingehen. Die IG Metall fordert vom Staat Milliarden-Programme, mit denen in neue Technologien investiert werden soll.

IG Metall fordert Kurzarbeitergeld

Schon zur Eröffnung des Kongresses hatte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) angekündigt, dass es im Falle einer Krise der Metall-Branche das sogenannte Transformations-Kurzarbeitergeld geben könnte. Das Geld aus der Kasse der Arbeitslosenversicherung soll dazu genutzt werden, Beschäftigte der Metall-Industrie für die Arbeit mit neuen Technologien fit zu machen. Die Gewerkschaft IG Metall fordert diese Hilfe seit Jahren.

"Fridays for Future"-Aktivisten wollen demonstrieren

Mitglieder der Klima-Bewegung "Fridays for Future" wollen den Besuch der Kanzlerin nutzen, um ihrem Unmut über das ihrer Meinung nach unzureichende Klima-Paket der Bundesregierung Luft zu machen. Symbolisch wollen die Demonstranten ab 13.30 Uhr vor dem Nürnberger Messezentrum ihre eigene Zukunft zu Grabe tragen. Die Aktivisten sind dazu aufgerufen, in festlicher schwarzer Kleidung zu erscheinen, so wie bei einer Beerdigung üblich.

vbm: Unternehmer sind in Vorleistung gegangen

Der Gewerkschaftstag der IG Metall im Nürnberger Messezentrum dauert noch bis Samstag. Bei dem Treffen wollen die Delegierten auch über die Frage debattieren, welchen Einfluss die neuen Herausforderungen der Metall-Branche auf künftige Tarifabschlüsse haben. Der Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (vbm) lehnt zusätzliche Kosten für die Unternehmen ab. Diese seien in den vergangenen Jahren deutlich in Vorleistung gegangen und hätten trotz gestiegener Kostenbelastung massiv investiert "in neue Technologien und Innovationen sowie in großem Umfang in Arbeitsplätze und Beschäftigung", schreibt der Verband in einer Mitteilung. „Künftige Tarifabschlüsse müssen das berücksichtigen."

Mehr Beschäftigte denn je in der Metall- und Elektro-Industrie

Aktuell sind in der bayerischen Metall- und Elektro-Industrie mehr als 870.000 Personen beschäftigt – so viele wie noch nie seit der Wiedervereinigung.