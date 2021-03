Kanzlei statt Kita: Augsburger Impfteams in der Kritik

Miriam Blume sitzt in einer Gruppe des "Janusz Korczak"-Kindergartens in Augsburg-Haunstetten. Auf ihrem Schoss hat es sich ein Bub gemütlich gemacht. Zusammen lesen sie ein Bilderbuch. Abstand halten ist hier nicht möglich. "Ich komme jeden Tag mit einem schlechten Gefühl", sagt die braunhaarige Erzieherin. "Ich arbeite in der Krippe. Da sind die Kinder ein Jahr alt und haben natürlich keine Masken auf. Ich habe Angst!"

Kein Impftermin für die Kita

Was Miriam Blume nicht hat: einen Impftermin. Dabei war das mobile Impfteam der Stadt quasi schon auf dem Weg – bis es offenbar von der Stadt zurückgepfiffen wurde. "Es hieß: Bei Euch arbeiten zwei Betreuerinnen aus dem Landkreis Augsburg. Und wer aus dem Landkreis kommt, der darf in der Stadt nicht geimpft werden. So wurde es mir gesagt", erinnert sich die Kita-Mitarbeiterin.

Kanzlei vom Impfteam durchgeimpft

Gleichzeitig erfährt Miriam Blume, dass jüngst eine große Augsburger Steuerkanzlei durchgeimpft wurde. "Da kommt bei mir die blanke Wut. Die ganze Kita habe sich "veräppelt" gefühlt, so Blume. Die Stadt Augsburg hat sich auf BR-Anfrage bislang nicht zu der Frage geäußert, ob die Impfteams tatsächlich keine auswärtigen Personen impfen dürfen.

Das sagt das Ministerium

Das bayerische Gesundheitsministerium erklärt, dass bei Kita-Personal der Standort der Einrichtung "zuständigkeitsbestimmend" sei, wenn eine Impfung in der Einrichtung oder im Wege eines Sammeltermins in einem Impfzentrum angeboten werde. Demnach hätte das Augsburger Impfteam durchaus die Kita-Mitarbeiterinnen impfen dürfen.

Bedenken der Stadt wegen Nebenwirkungen

Doch die Stadt hat scheinbar noch weitere Bedenken beim mobilen Impfteam in der Kita. Die Nebenwirkungen der Impfung könnten das ganze Kita Team außer Gefecht setzen, wurde Miriam Blume gesagt. Für sie ein vorgeschobener Grund: "Man könnte es ja so wie im Landkreis machen und die Impfungen an zwei Freitagen hintereinander verabreichen. Dann könnte jeder seine Wehwehchen übers Wochenende auskurieren. Und mal ehrlich: Wenn es tatsächlich einen Corona-Fall hier gibt, dann fallen wir länger aus."

Diese Gefahr könnte nur die Impfung abwenden. Wann Miriam Blume endlich an der Reihe ist, weiß sie noch immer nicht.